"क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों?" जनकपुरी हादसे पर सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार को घेरा

सौरभ भारद्वाज ने आगे पूछा कि कितने प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को वापस दी है? सरकार के वादे और कोर्ट के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? मुख्यमंत्री और भरत अरोड़ा के बीच क्या सांठ-गांठ है, मुख्यमंत्री इसे कैसे समझाएंगी? भरत अरोड़ा प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और भाजपा की एकेडमिक सेल के प्रमुख भी. 

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को बीजेपी सरकार की एक साल की विफलताओं पर सीएम रेखा गुप्ता से दर्जन भर तीखे सवाल पूछे हैं और उसका जवाब देने की मांग की है. उन्होंने पूछा कि जनकपुरी में सड़क में खोदे गए गड्ढे में गिरकर हुई बाइक सवार युवक की मौत पर सरकार के मंत्रियों ने झूठ क्यों बोला कि सुरक्षा के सारे इंतजाम थे, जबकि यह मौत सरकार की लापरवाही के चलते हुई. आखिर मंत्रियों और दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों की? इसके अलावा उन्होंने सीएम से निजी स्कूलों में बढ़ी फीस वापसी, नकली यमुना, बेरोजगार बस मार्शलों समेत कई अन्य सवालों के जवाब देने की मांग की है.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल हैं कि उनकी सरकार ने नकली यमुना क्यों बनाई गई? नकली यमुना के लिए फिल्टर्ड पानी की मेनलाइन को क्यों नकली यमुना में पानी लाने के लिए खोला गया? मेनलाइन को काट कर नकली यमुना में पानी लाने का आधिकारिक निर्देश किसने दिया? उन्होंने पूछा कि दिवाली की रात एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद क्यों किए गए? वॉटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके असली एक्यूआई आंकड़ों के साथ हेरफेर क्यों की गई?

सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि जब केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की राय थी कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश मुमकिन नहीं है, तो इस पर पैसा क्यों खर्च किया गया? भाजपा के वादा करने के बावजूद 10 हजार बस मार्शलों की नौकरी अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? सरकार हजारों करोड़ रुपए से बने सरकारी अस्पतालों का निजीकरण क्यों कर रही हैं? 

सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि सरकार के मंत्रियों और दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी 'डेथ पिट' के क्राइम सीन पर लीपापोती क्यों की? गरीब मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य ठेकेदार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? साथ ही उन 6 पुलिस थानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन्होंने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की थी? मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने क्यों नहीं गईं? दिल्ली की जनता इन सभी मुद्दों पर साफ जवाब चाहती है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इन सवालों का विस्तार से जवाब देने की मांग की.

