एक्टर कपिल शर्मा क्यों हैं लॉरेंस गैंग के टारगेट पर? धमकी वाले पोस्ट में सामने आया शुभम लोंकर का कनेक्शन

कनाडा के शहर सुरे में कपिल शर्मा के Kaps Cafe पर एक बार फिर गोलियां चलीं. एक महीने के अंदर कपिल शर्मा के सुरे में मौजूद Kaps Cafe पर दूसरी बार फायरिंग हुई है. इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं. जैसे क्यों कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई ने अपने निशाने पर लिया है? क्यों सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कपिल शर्मा को धमकी दी गई? इस सभी सवालों के जवाब आपको इस खबर में देते हैं.

Kaps Cafe पर हुई फायरिंग में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है, जो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि इसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि कपिल शर्मा को डराना है. इस बार कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई एलाइंस यानी गोल्डी ढिल्लों, अंकित बधु शेरेवाला, जितेन्द्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरज़ू बिश्नोई, हरि बॉक्सर, शुभम लोंकर और साहिल दुहन पेटवाड़ ने ली है. अब सवाल ये उठता है कि एक्टर और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा क्यों लॉरेंस गैंग के टारगेट पर हैं?

सलमान से कपिल का लगाव

काला हिरण मामले से सलमान को लॉरेंस गैंग ने अपने टारगेट पर लिया हुआ है. कई बार सलमान के घर की रैकी की गई. वहीं कुछ समय से सलमान से कपिल का लगाव रहा है. ये बात लॉरेंस गैंग को नहीं भा रही. इसलिए कपिल शर्मा के लेकर लॉरेंस गैंग समय-समय पर अपना गुस्सा दिखाता हुआ नजर आया है.

कपिल शर्मा की सफलता और फिरौती का गेम

कपिल शर्मा के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं. बॉलिवुड के हर बड़े नाम को उन्होंने अपने शो पर बुलाया हुआ है. कपिल कई बड़े अवॉर्ड फंक्शन को होस्ट भी करते आए हैं. ऐसे में रिपोर्ट्स हैं कि कपिल की इस कामयाबी को देखते हुए लॉरेंस गैंग फिरौती लेने के चक्कर में हो. धमकी वाले पोस्ट में आरजू बिश्नोई का नाम है, जो गैंग के लिए फिरौती वसूलने का काम करता है.

D कंपनी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश

एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि लॉरेंस गैंग D कंपनी के नक्शे कदमों पर चल रही है. पहले ये गैंग पंजाब के एक्टर और सिंगर को फिरौती के लिए टारगेट करता था. पर अब कपिल शर्मा के जरिए बॉलीवुड में घुसने की कोशिश में है.

निहंगों के पहनावे का मजाक

पहली बार जब 10 जुलाई को कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी, उसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरजीत सिंह ने ली थी. उसने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया था कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंगों के पहनावे का मजाक उड़ाया था. एक वजह ये भी हो सकती है जो लॉरेंस गैंग को खटक रही हो.

Gangster Goldy Dhillon, associated with Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility



"We called him, but he did not answer the call.. If he still does not respond, we will take further action in Mumbai soon...," Goldy stated in SM post #Canada #KapilSharma https://t.co/jw8XVWlOje pic.twitter.com/P8Sl38AS2D — Ishani K (@IshaniKrishnaa) August 7, 2025

धमकी वाले पोस्ट में शुभम लोंकर का क्यों है नाम?

सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के जरिए कपिल शर्मा को धमकी दी गई है, उसमें शुभम लोंकर का नाम है. शुभम लोंकर लॉरेंस का करीबी माना जाता है. शुभम लोंकर ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी. वहीं गैंग लोंकर के नाम से कपिल शर्मा को डराने का काम भी कर सकता है, क्योंकि शुभम लोंकर के नाम से कई बार सलमान खान को भी डराने का काम किया जा चुका है.

जानकारी के मुताबिक कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है. जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर उसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है.