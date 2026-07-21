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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस नेता सचिन पायलट

दिल्ली में चल रहे हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा के बीच कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?

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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस नेता सचिन पायलट
राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट
X @ Sachin Pilot
  • कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने CJP के मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है.
  • उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि, "शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?"
  • वे बोले, "कल सरकार ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया. आखिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?"
NEET परीक्षा विवाद को लेकर सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है?

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को दिल्ली में संसद तक 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?

पायलट ने कहा, "नौबत यहां तक क्यों आई? हमारे देश के बच्चे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. पहले कोई नाराज नहीं था, और सरकार को उनकी चिंताओं पर विचार करना चाहिए था. NEET की परीक्षा दोबारा कराई गई, जिसमें 2 लाख कम बच्चे शामिल हुए. कल सरकार ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया. आखिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं. हम पूरे देश को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम संसद में उनके मुद्दों को जोर-शोर से उठाएंगे."

इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल अपनी मांगों को लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों के मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और छात्रों के लिए न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों से राजधानी के लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल सहित कई कांग्रेस नेता लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम मोदी तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. पीएम मोदी का आवास लोक कल्याण मार्ग पर ही है.

राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है. पीएम मोदी को लगता है कि वे बिना जवाब दिए, बिना किसी जवाबदेही के बच सकते हैं. वे ऐसा नहीं कर सकते. इस बार नहीं. मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्र न्याय के हकदार हैं- वे प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों. भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा."

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसने सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं.

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