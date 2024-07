जुबां तक आई दिल की बात, चंद्रशेखर ने अखिलेश को क्यों बताया दलित विरोधी

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलितों का वोट तो चाहते हैं,लेकिन उनका नेतृत्व नहीं खड़ा होना देना चाहते हैं. चंद्रशेखर ने यह बात न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कही है.उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी.

किनका वोट चाहते हैं अखिलेश यादव

चंद्रशेखर आजाद ने कहा,''मैंने 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिश की,लेकिन अखिलेश जी ने आरोप लगा दिया कि इनके पास किसी का फोन आ गया इसलिए चले गए हैं.लेकिन इस बार मेरे पास किसी का फोन नहीं आया.इस बार वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो हमें अवसर दें और हमारा साथ लेकर आगे बढ़ें.वो इन वर्गों (दलितों) का वोट तो चाहते थे,इसलिए उन्होंने संविधान और बाबा साहब समेत तमाम महापुरुषों की बात की,वो इन वर्गों का वोट तो चाहते हैं,लेकिन लीडरशिप नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं.

