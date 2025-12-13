कौन हैं राजकुमार गोयल जो सोमवार को लेंगे CIC की शपथ, 8 नए सूचना आयुक्तों में 2 पत्रकार भी

पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने गोयल के नाम की सिफारिश की है.

कौन हैं राजकुमार गोयल?

राजकुमार गोयल अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1990 बैच के (रिटायर्ड) आईएएस अधिकारी हैं. वह 31 अगस्त को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में सचिव पद से रिटायर हुए थे. उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी काम किया है. इसके अलावा वह केंद्र और जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में अहम पदों पर रह चुके हैं.

PM की समिति ने 8 सूचना आयुक्त चुने

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को बैठक के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों के नामों की भी सिफारिश की है. सूचना कार्यकर्ताओं के मुताबिक, राजकुमार गोयल के सीआईसी बनने और सभी सूचना आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद पिछले 9 साल में यह पहला मौका होगा, जब आयोग पूरी क्षमता से काम करेगा. आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं. फिलहाल आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त हैं.

नए सूचना आयुक्तों में कौन-कौन?

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड की पूर्व प्रमुख जया वर्मा सिन्हा, खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय व कैबिनेट सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके पूर्व आईपीएस स्वागत दास, तत्कालीन केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारी संजीव कुमार जिंदल, पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी खुशवंत सिंह सेठी की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है.

ये 2 पत्रकारों भी बनेंगे सूचना आयुक्त

इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश और आशुतोष चतुर्वेदी के अलावा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की सदस्य (कानूनी) सुधा रानी रेलंगी को भी समिति द्वारा सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है. ये सभी आठों सूचना आयुक्त नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के सामने पद की शपथ लेंगे.

चयन समिति में राहुल गांधी भी शामिल

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति की बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त और आठ सूचना आयुक्तों के नामों को मंज़ूरी दी गई. समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे. बताया जाता है कि बैठक के दौरान गांधी ने चयन के लिए अपनाए गए मानदंड पर सवाल उठाते हुए असहमति जताई.