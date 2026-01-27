कौन है कनाडा में छिपा गोल्डी बराड़ और क्यों गिरफ्तार हुए उसके माता-पिता? जानें FIR की इनसाइड डिटेल

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी वर्ष 2024 में थाना सदर, श्री मुक्तसर साहिब में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में की गई है. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर के रूप में हुई है, जो कोटकपूरा रोड स्थित आदेश नगर के निवासी हैं.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गांव उदेकरण निवासी सतनाम सिंह के बयान पर दर्ज FIR नंबर 233 (दिनांक 03.12.2024) के आधार पर की गई है. सतनाम सिंह, जो शिक्षा विभाग में SLA के पद पर तैनात हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से लगातार धमकी भरी कॉल आ रही थीं.

FIR में क्या है?

शिकायतकर्ता को +1-742-899-0420 नंबर से WhatsApp कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को 'बंबीहा ग्रुप' का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपये की मांग की.

आरोपी ने सतनाम सिंह को धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो उन्हें और उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा.

पीड़ित ने बताया कि वह इन धमकियों के कारण पिछले कई दिनों से गहरे मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4), 351(1) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है.

सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि गोल्डी बराड़ के माता-पिता कथित तौर पर उस फिरौती की रकम का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आपराधिक गतिविधियों के जरिए वसूली गई थी. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी के "सटीक तकनीकी कारणों" का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पैसों के लेन-देन के पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही यह कदम उठाया गया है.

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के परिवार पर इस कानूनी शिकंजे ने इलाके में हलचल मचा दी है. पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फिरौती नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और क्या इसमें कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है.

कौन है गोल्डी बराड़?

गोल्डी बराड़, जिसका असली नाम सतिंदरजीत सिंह है, पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का मूल निवासी और एक कुख्यात गैंगस्टर है. वह 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था, जहां से वह वर्तमान में अपना आपराधिक नेटवर्क संचालित करता है. गोल्डी बराड़ मुख्य रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सहयोगी रहा है और वह तब सबसे अधिक चर्चा में आया जब उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली. भारत सरकार ने उसे आतंकी कानून (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया है और वह हत्या, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित है. कनाडा में रहने के बावजूद वह भारत में सक्रिय शूटरों के माध्यम से फिरौती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिलवाता है.