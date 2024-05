कौन है यह तौबा-तौबा रिपोर्टर... जिसके पीएम मोदी ने लिए मजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में अपनी पाकिस्तान यात्रा और एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के रिएक्शन को लेकर ख़ूब मजे लिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना सुरक्षा जांच के वह पाकिस्तान चले गए थे. तब एक रिपोर्टर कहने लगा “हाए अल्लाह तौबा, हाए अल्लाह तौबा. ये बिना वीजा कैसे आ गए!” यह सुनने के बाद पूरे हॉल में बड़े ठहाके लगे.

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के "पाकिस्तान को सम्मान दे भारत, उनके पास परमाणु बम है" वाले बयान पर सवाल पूछा गया. जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूं. चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर तौबा-तौबा करने वाले यह रिपोर्टर महोदय आख़िर है कौन?

कौन है यह 'तौबा-तौबा' पाकिस्तानी पत्रकार

पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद C-24 न्यूज में एडिटर कैसर खोकर का वीडियो उन दिनों खूब वायरल हुआ था. भारत के प्रधानमंत्री का तीन घंटे पहले एक ट्वीट करके बिना वीजा पाकिस्तान में आना इन पाकिस्तानी रिपोर्टर को रास नहीं आया था. बार-बार यह रिपोर्टर तौबा-तौबा करके ताज्ज़ुब जता रहे थे.

पहले भी भारत में हुए थे वायरल

आपको बता दें कि रिपोर्टर कैसर भारत में एक बार पहले भी वायरल हुए थे. पाकिस्तान में टमाटर के आसमान छूते भाव पर भारतीय मीडिया का कवरेज आपको याद होगा. बस यही कवरेज इन पत्रकार महोदय को बुरा लगा. फिर क्या, इन्होंने तौबा-तौबा करते हुए भारत और भारत के लोगों को खूब भला बुरा कहा.

"Tamatar ka jawab atom bomb se de gay." So much trash on our tv channels #TaubaTaubapic.twitter.com/2myeGCvECw