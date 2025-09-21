देशवासियों के 2.5 लाख करोड़ बचेंगे... GST रिफार्म से कहां-कहां फायदा? PM मोदी की 10 बड़ी बातों से समझिए

नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहा है. इससे पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर जीएसटी 2.0 से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी. पीएम मोदी ने बताया कि हर वर्ग (गरीब, किसान, मध्यमवर्गीय लोग, दुकानदार, न्यू मिडिल क्लास, उद्यमी, युवा, महिलाएं, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी) को इससे फायदा होने जा रहा है. इस खबर में आपको पीएम मोदी की 10 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं.

1. लोगों को होगी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत

पीएम ने बताया कि इस रिफार्म की वजह से देशवासियों के 2.5 लाख करोड़ रुपये बचेंगे. पीएम के अनुसार, अगर इनकम टैक्स में छूट और GST में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी.

2. जीएसटी बचत उत्सव का आगाज

पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी 2.0 के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है. देश के आम नागरिकों की बचत बढ़ेगी, जिससे वो अपनी पसंद की चीजों को और आसानी से खरीद पाएंगे. त्यौहारों के इस मौसम में सभी वर्गों को बचत उत्सव का फायदा होगा.

3. भारत की ग्रोथ में आएगी तेजी

पीएम के अनुसार रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे. कारोबार के साथ निवेश को और आकर्षक बनाएंगे. साथ ही हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे.

4. देश दर्जनों टैक्सों के जाल से हुआ मुक्त

पीएम मोदी ने कहा कि जीसएटी की वजह से कई तरह के टैक्सों से राहत मिली है. पीएम बोले, "दशकों तक हमारे देश की जनता आप सभी लोग देश के व्यापारी अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे. ऑक्ट्रोय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति-भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे. इन सभी से जीएसटी ने देश की जनता को राहत दी है."

5. भविष्य के सपनों के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स जरूरी

पीएम ने बताया कि वर्तमान जरूरतों को और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं. नए स्वरूप में मुख्य रूप से इसका बजट सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स लैब रखा गया. इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएंगी. खाने-पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा ऐसे अनेकों सामान अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होंगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा, जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब-करीब 100 के निकट, 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं.

6. जीएसटी में कमी को लेकर दुकानदार भी खुश

जीएसटी रिफॉर्म का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचे, इसके लिए कई कंपनिया काम कर रही हैं. ऑटो सेक्टर की बात करें तो कई बड़ी कार और बाइक निर्माताओं ने रेट्स में कटौती का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा कई दुकानदार भी कटौती के फायदे की जानकारी ग्राहकों को दे रहे हैं. इस पर पीएम ने कहा कि इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई-बहन भी GST रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है. वो बहुत GST में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं.

7. नागरिक देवो भवः

पीएम मोदी ने नागरिक देवो भवः की बात कही. नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म में आम नागरिक को बड़ी बचत होने जा रही है. पीएम के अनुसार सरकार की कोशिश है कि देश के आम नागरिकों को मजबूत बनाया जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वे सभी आगे ले जा सकें.

8. लघु उद्योगों को कुटीर उद्योगों को होगा फायदा

पीएम ने बताया कि जीएसटी की दरें कम होने से, नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसई, लघु को कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा. बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा. यानि उनको भी डबल फायदा होगा.

9. स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिली है. पीएम मोदी ने हर घर को स्वदेशी का प्रतीक और हर दुकान को स्वदेशी से सजाने की बात कही.

10. केंद्र और राज्य को मिलकर करना होगा काम

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने की बात कही. उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा. भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा.