व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक पोस्ट आपको खतरे में न डाल दें, जानें क्या बरतें सावधानी और कहां-कैसे करें शिकायत

Whatsapp Rules : व्हाट्सऐप ग्रुप चैट को लेकर क्या बरतें सावधानियां

सोशल मीडिया और खासकर उसमें व्हाट्सऐप का इस्तेमाल और समाज पर उसका प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. लेकिन जाने-अनजाने में की गई एक गलत पोस्ट या बिना सोचे-समझे फारवर्ड करने की भूल आपको बड़े खतरे में डाल सकती है. हाल ही में हमने यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऐसी घटनाएं देखी भी हैं. खासकर व्हाट्सऐप ग्रुप (WhatsApp group) में चैटिंग के वक्त तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है, जहां किसी संवेदनशील मुद्दे पर आपकी पोस्ट बड़ा प्रभाव डालती है. लेकिन सवाल उठता है कि व्हाट्सऐप पर कोई खबर, तस्वीर या वीडियो सही है या गलत- ये कैसे जानें, ऐसे पोस्ट करने वालों से कैसे दूर रहें या उसकी शिकायत कैसे करें? इस पर एनडीटीवी ने खुद व्हाट्सऐप से तमाम जानकारियां हासिल की है, जो आपको किसी भी जोखिम से बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं.



1. व्हाट्सऐप ग्रुप ज्वाइन करते समय क्या सावधानी बरतें?

ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग्स : सिर्फ जिनके पास आपका फोन नंबर है, वो ही आपको किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. आप प्राइवेसी सेटिंग्स (Group privacy settings)और ग्रुप इनवाइट सिस्टम आपको तय करने की सुविधा देता है कि कौन आपको किस ग्रुप में जोड़ सकता है या नहीं. सेटिंग्स में आप Everyone की जगह MY Contacts चुन सकते हैं या अपने CONTACTS में भी कुछ लोगों को Mark कर सकते हैं, जो आपको किसी ग्रुप में जोड़ नहीं पाएंगे.



2. एडमिन कंट्रोल्स (Admin controls) : व्हाट्सऐप ग्रुप में बड़े बदलाव के साथ एडमिन को ज्यादा अधिकार मिले हैं. एडमिन सेटिंग के जरिये यह तय कर सकता है कि कौन ग्रुप में मैसेज भेज सकता है औऱ कौन नहीं.



3. ब्लॉक एंड रिपोर्ट की सुविधा

व्हाट्सऐप यूजर्स को किसी अन्य को ब्लॉक (WhatsApp account block) करने और किसी आपत्तिजनक चीज को लेकर व्हाट्सऐप को रिपोर्ट करने का आसान सुविधा देता है. अगर कोई पोस्ट, वीडियो या तस्वीर संदिग्ध, आपत्तिजनक लगती है तो यूजर्स फैक्ट चेकर्स (fact checkers) या पुलिस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी ये सामग्री शेयर कर सकते हैं.



4. स्पैम-फेक अकाउंट की पहचान कैसे करें

व्हाट्सऐप बड़े पैमाने पर औऱ स्वचालित ढंग से लाखों लोगों को मैसेज भेजने वाले संदिग्ध या स्पैम अकाउंट्स (Spam Accounts) की पहचान के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ताकि ऐसे अकाउंट के जरिये भ्रामक जानकारी फैलने से रोकी जा सके औऱ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अप्रिय घटना से यूजर्स को बचाया जा सके, ताकि बेवजह वायरल किए जा रहे संदेशों को रोका जा सके.



5. फारवर्डेड मैसेज को सोच-समझकर ही आगे बढ़ाएं

फारवर्ड लिमिट : व्हाट्सऐप पर कोई एक मैसेज किन्हीं 5 चैट को एक बार में शेयर या फारवर्ड कर सकते हैं. व्हाट्सऐप पर इस तकनीक के जरिये मैसेज फारवर्ड करने में 25 फीसदी कमी लाई गई है.



6.बेहद ज्यादा फारवर्ड किए जाने वाले मैसेज से सतर्क: अप्रैल 2020 के बाद ऐसी तकनीक लांच की गई है, जो हाईली फारवर्ड मैसेज (बहुत ज्यादा फारवर्ड किए जा रहे मैसेज) को सिर्फ एक चैट (यूजर्स या ग्रुप) में भेजने तक सीमित कर देता है. इस तरह ऐसे मैसेज (Highly forwarded messages) फारवर्ड करने में 70 फीसदी की कमी देखने को मिली है.



7. व्हाट्सऐप पर ब्लॉक-रिपोर्ट कैसे करें

व्हाट्सऐप यूजर्स बेहद आसान तरीके से अवांछित या आपत्तिजनक मैसेज (objectionable post) को ब्लॉक करने के साथ उसकी शिकायत (blocking and reporting) कर सकते हैं. अगर आपको कोई मैसेज नियमों के विरुद्ध लगता है तो किसी मैसेज पर लांग प्रेस करके रिपोर्ट या ब्लॉक का ऑप्शन चुन सकते हैं.



8. व्हाट्सऐप के शिकायत निवारण अधिकारी को कैसे करें कंप्लेन

आईटी रूल्स 2021 (IT Rules 2021) का अनुपालन करते हुए व्हाट्सऐप ने एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है, यूजर्स उससे सीधे शिकायत भी कर सकते हैं. ऐप के अलावा ये विकल्प भी बेहतर है.



9. कैसे जानें कि कौन सी पोस्ट आपत्तिजनक हैं या नियमों का उल्लंघन (community rules) करती है

WhatsApp ऐसी सामग्री (स्टेटस, प्रोफ़ाइल फ़ोटो, या संदेशों में) को किसी भी तरह से साझा करना प्रतिबंधित मानता है, जो अवैध, अश्लील, मानहानिकारक, धमकी देने वाली, डराने-धमकाने वाली, परेशान करने वाली, नफरती, नस्लीय या जातीय रूप से आक्रामक, या ऐसे आचरण को उकसाती या प्रोत्साहित करती है जो अवैध हो, या अन्यथा अनुचित हो या सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता हो. व्हाट्सऐप ऐसे यूजर्स को ब्लॉक या बैन भी कर सकता है.



9. ज्यादा बार फारवर्डेड मैसेज को आगे न बढ़ाएं तो बेहतर

व्हाट्सऐप हर फारवर्डेड मैसेज पर एक लेबल भी क्रिएट करताहै और यूजर्स को बिना कोई मैसेज पढ़े बिना उसे शेयर करने के प्रति आगाह भी करता है. बहुत ज्यादा बार फारवर्ड किए गए मैसेज पर डबल ऐरो का मार्क के साथ 'Forwarded many times' का लेबल भी होता है. यह संकेत देता है कि यह मैसेज यूजर्स के किसी क्लोज कांटैक्ट से नहीं आया है. ऐसे में आपको कोई शेयर किया गया संदिग्ध मैसेज आगे फारवर्ड करने के पहले उसे वेरीफाई कर लें.



10 व्हाट्सऐप पर ऐसे करें फैक्टचेकिंग टूल्स (FactCheck)

व्हाट्सऐप पर 10 स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संगठन हैं, जो यूजर्स को किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी की पहचान, उसका रिव्यू करने, उसे वेरीफाई करने और आगे फैलने से रोकने में मदद करता है. व्हाट्सऐप यूजर्स कोई सूचना वेरीफाई करने के लिए The Poynter Institute के व्हाट्सऐप चैटबोट को टेक्स्ट करके उसे परख सकते हैं.



11.व्हाट्सऐप के शिकायत अधिकारी से यहां करें शिकायत

व्हाट्सऐप के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर (Grievance Redressal Officer) को शिकायत ईमेल के जरिये शिकायत ई-सिग्नेचर के साथ भेजी जा सकती है. या उसे शिकायत पोस्ट भी कर सकते हैं. अगर आप किसी विशेष व्हाट्सऐप अकाउंट के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो अपना फोन नंबर (कंट्री कोड के साथ) जरूर लिखें.



12. व्हाट्सऐप एडमिन क्या कार्रवाई कर सकता है

व्हाट्सऐप पर एडमिन आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को लेकर किसी सदस्य को ग्रुप से बाहर कर सकता है. ऐसे पोस्ट के बारे में रिपोर्ट भी कर सकता है. ग्रुप का एडमिन सेटिंग्स में जाकर only admins का विकल्प चुन सकता है, इससे ग्रुप के सब्जेक्ट, आइकन या डिस्क्रप्शन में सिर्फ वही बदलाव कर पाएगा. एडमिन समस्याएं खड़ी करने वाले कांटैक्ट्स के बारे में मैसेज लेवल रिपोर्टिंग के जरिये व्हाट्सऐप से शिकायत भी कर सकता है. वो बस मैसेज पर लांग प्रेस कर रिपोर्ट या ब्लॉक कर सकता है.