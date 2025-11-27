विज्ञापन
आखिर किस वजह से धराली में हुआ था हादसा, अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट का किया खुलासा

अधिकारियों का मानना है कि धराली आपदा के पीछे बहुत जटिल भूवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं. संसदीय स्थायी समिति के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 2025 का मानसून एक और चेतावनी है कि भविष्य में भी आपदाओं का पैमाना, तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती रहेगी.

नई दिल्ली:

उत्तराखंड के धराली में किस वजह से हादसा हुआ था? इसे लेकर संसदीय समिति ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मानसून सीजन - 2025 के दौरान उत्तराखंड में आपदा की घटनाओं की तीव्रता (Intensity), पैमाने (Scale) और संख्या (Frequency) में बढ़ोतरी के कारणों पर भी चर्चा हुई.उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस साल मानसून सीजन के दौरान धराली और अन्य प्रमुख आपदा घटनाओं पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया.सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जुड़े अहम तथ्य संसदीय समिति के सामने पेश किये गए.संसदीय समिति को बताया गया कि धराली में आयी बड़ी आपदा के कई कारण हो सकते हैं कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई हो सकती है.

आपदा के प्रमुख कारण के रूप में किसी एक कारक को चिन्हित करना कठिन है. बताया गया कि धराली एक नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है.संसदीय समिति को आज सूचित किया गया कि धराली को नष्ट करने वाली विनाशकारी आपदा से पहले क्षेत्र में नाम मात्र की ही बारिश रिकॉर्ड की गई थी.आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ था.जिस पहाड़ पर यह आपदा घटी, वहां कोई बड़ी कटाव नहीं हुआ था. 

अधिकारियों का मानना है कि धराली आपदा के पीछे बहुत जटिल भूवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं. संसदीय स्थायी समिति के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 2025 का मानसून एक और चेतावनी है कि भविष्य में भी आपदाओं का पैमाना, तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती रहेगी.एक वरिष्ठ सांसद ने एनडीटीवी को बताया कि राज्यों को आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि भारत एक संघीय ढाँचा है, इसलिए केंद्र एक सीमा से आगे हस्तक्षेप नहीं कर सकता.संसदीय स्थायी समिति राज्य सरकारों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों की जांच के बाद संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.संसदीय समिति ने पिछले दो दिनों में 7 राज्यों में हुई बड़ी आपदाओं की जांच की है.

