भारतीय महिला खिलाड़ियों के ओलंपिक ड्रेस पर क्या है विवाद? तरुण तहिलियानी ने दिया जवाब

पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympic 2024) की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय महिला खिलाड़ियों की ड्रेस को लेकर इसके डिजायनर तरुण तहिलियानी (Tarun Tahiliani) को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. ज्यादातर लोग इस बात से दुखी हैं कि इतने बड़े इवेंट में भारतीय परिधानों को दुनिया के सामने शोकेस करने के मौके को गंवा दिया गया और महिला खिलाड़ियों के लिए सस्ता और घटिया कपड़ा बना दिया गया. यूजर्स इस बात को लेकर भी तरुण तहिलियानी को कोस रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्रांड का लोगो भी इस ड्रेस में लगा दिया, जिससे उनकी कंपनी का प्रचार हो. मगर इससे महिला खिलाड़ियों की ड्रेस बेहद घटिया दिखने लगी.

Not only has Tarun Tahiliani designed this dress which a lot of people are disliking, he has also put the logo of TASVA on the borders of the dress.

TASVA is a collaborative label of Tarun Tahiliani and Aditya Birla Group set up in 2021. pic.twitter.com/sUZJ1aQXaa