क्या है विशेषाधिकार हनन? कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लाईं तो विवाद, जानें क्या सजा संभव

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन में अपनी कार में कुत्ता लाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है.बुधवार को भी जब रेणुका चौधरी से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने भौं-भौं कहते हुए ये कहा कि और क्या बोलूं. जब विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा. वो संसद में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी.राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आधार पर राज्यसभा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर विचार कर रही है. सत्ता पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी. आइए जानते हैं कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है...

विशेषाधिकार हनन तब होता है जब कोई व्यक्ति, अधिकारी या स्वयं कोई सांसद संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है. सांसदों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये विशेष अधिकार बनाए गए हैं. इसमें सदन के विशेषाधिकारों का हनन, सदस्यों या अधिकारियों का अपमान या सदन की गरिमा के खिलाफ काम करना शामिल है. विशेषाधिकार हनन के दोषी पर निंदा, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें- भौं-भौं.. मैं और क्या बोलूं? कुत्ता विवाद पर संसद भवन में रेणुका चौधरी का अलग ही रूप

विशेषाधिकार हनन में क्या-क्या

सांसदों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अधिकार और छूट मिलती है जो कि आम नागरिकों के पास नहीं होते. इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से छूट जैसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार शामिल हैं.

उल्लंघन कब होता है

विशेषाधिकार का हनन तब होता है जब किसी सांसद को मिले इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या किसी भी तरह से सदन या उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है.

कैसे-कैसे उल्लंघन

इसमें सदन को गुमराह करने वाले बयान देना

किसी सदस्य का अपमान करना

सदन के आदेशों की अनदेखी करना शामिल

विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया

यदि किसी सांसद को लगता है कि उसके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो वह स्पीकर को लिखित शिकायत के रूप में विशेषाधिकार हनन नोटिस दे सकता है.

विशेषाधिकार हनन पर क्या सजा

अगर सदन में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर, दोषी सदस्य को चेतावनी, फटकार लगाई जा सकती है. गंभीर मामलों में निलंबन निष्कासन जैसी सजा भी सांसद को दी जा सकती है.

उन्होंने कुत्ता लाए जाने के सवाल पर कहा था, कहीं कानून बना हुआ है क्या? रास्ते में एक स्कूटर वाले और कार वाले की टक्कर हुई. छोटा कुत्ता निकलकर सड़क पर घूम रहा था, कहीं ये किसी पहिये के नीचे न आ जाए तो उसे उठाकर गाड़ी में रख लिया और संसद लाई. रेणुका ने कहा कि उसे वापस भी भिजवा दिया. कांग्रेस सांसद ने कहा कि गाड़ी भी गई और कुत्ता भी गया.