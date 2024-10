क्या है गुजरात का 'सर क्रीक क्षेत्र'? जहां PM मोदी ने इस बार मनाई सैनिकों के साथ दीवाली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाक सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ दीपावली मनाई. हर साल की तरह जवानों के साथ दीवाली मनाने की अपनी परंपरा पीएम मोदी ने इस बार भी जारी रखी. उन्होंने इस बार गुजरात के कच्छ के सर क्रीक क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के साथ रोशनी का त्योहार मनाया.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्गम और चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती स्थान पर तैनात सैनिकों को उत्सव की खुशियां दीं. सर क्रीक के पास लक्की नाला में समारोह में भाग लेने के दौरान उन्हें जवानों को मिठाई खिलाते हुए देखा गया. यह क्षेत्र पाकिस्तान के साथ क्रीक सीमा की शुरुआत को चिह्नित करता है. सर क्रीक, भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबा विवादित सीमा क्षेत्र है. इस इलाके को आमतौर पर पाकिस्तान से ड्रग तस्करों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों का केंद्र बिंदु माना जाता है.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi celebrates Diwali with Indian Army officials and personnel by giving them sweets, in Kachchh. pic.twitter.com/NwsxQLjr5Y