EXCLUSIVE : यूपीए-2 के उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली हवाई अड्डे की छत ढहने पर क्या कहा?

एनडीटीवी से बात करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने दुख व्यक्त किया कि T1 में दुर्घटना हुई है. उन्होंने कहा, "देखिए...अब उस संरचना के बारे में बात कर रहे हैं जो 15 साल पहले बनाई गई थी. इसके बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक व्यापक ऑडिट की आवश्यकता है. मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, जैसा कि मुझे याद है, इसे सर्वश्रेष्ठ निर्माण कंपनियों में से एक एल एंड टी ने बनाया था. जाहिर तौर पर कोई भी इमारत, जब बनाई जाती है, तो अनिवार्य डिजाइन और योजना मंजूरी से गुजरती है... इसलिए मैं 15 साल पहले बनी किसी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकता."

Deeply saddened by hearing about the roof collapse at Delhi Airport's T-1 Terminal. My heartfelt condolences to the family of the deceased and prayers for the injured. Grateful for the swift response by emergency services. Stay safe, everyone.