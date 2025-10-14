विज्ञापन
हमारी सुरक्षा मजबूत और सुरक्षित हाथों में...NSG के 41वें स्थापना दिवस पर मानेसर में गृह मंत्री अमित शाह

आतंकवाद-रोधी ‘ब्लैक कैट’ कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर यहां उसके मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि भारतीय सुरक्षा बल जमीन के अंदर घुसकर हर आतंकवादी कृत्य की सजा देने के लिए कृतसंकल्प हैं.

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के 41वें स्थापना दिवस पर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की सराहना की
  • ₹141 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर में आतंकवादरोधी दस्ते अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे
  • NSG के छह हब देशभर में पहले से हैं, अब अयोध्या में भी नया हब आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया जाएगा
मानेसर:

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मानेसर, गुरुग्राम में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के 41वें स्थापना दिवस पर कहा कि NSG ने 'सर्वत्र, सर्वोत्तम और सुरक्षा' के मंत्र के साथ चार दशकों से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को यह संतोष है कि हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत और सुरक्षित हाथों में है. अमित शाह ने इस मौके पर स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर (S.O.T.C.) का शिलान्यास भी किया.

आतंकवादरोधी दस्ते तकनीक से होंगे लैस

₹141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ में बनने वाला यह सेंटर NSG और देशभर के पुलिस बलों के आतंकवादरोधी दस्तों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगा. गृह मंत्री ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में आतंकवाद से लड़ाई अकेले केंद्र सरकार नहीं लड़ सकती, इसके लिए राज्य सरकारों, राज्य पुलिस बलों, NSG और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि यह नया ट्रेनिंग सेंटर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नई धार देगा.

NSG ने बहादुरी, रणनीति का परिचय दिया

शाह ने NSG की ऐतिहासिक उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन अश्वमेध, वज्र शक्ति, धांगू, अक्षरधाम हमला और मुंबई आतंकी हमले जैसे अभियानों में NSG ने बहादुरी और रणनीति का परिचय दिया है. उन्होंने बताया कि देशभर में NSG के 6 हब पहले से मौजूद हैं. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में. अब अयोध्या में भी NSG हब बनाया जाएगा, जो आकस्मिक आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार रहेगा.

आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. उन्होंने बताया कि 2019 के बाद से सरकार ने UAPA, NIA एक्ट, PMLA और ED को मज़बूत किया है. टेरर फंडिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए सिस्टम खड़ा किया गया है और PFI पर बैन लगाया गया है. उन्होंने कहा कि **सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर  जैसे अभियानों ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है.

पहलगाम के गुनहगारों को खत्म किया गया

ऑपरेशन महादेव के ज़रिए पहलगाम हमले के गुनहगारों को खत्म किया गया, जिससे देशवासियों का सुरक्षा बलों पर विश्वास और मजबूत हुआ है. NSG की रणनीतिक तैयारियों पर बात करते हुए शाह ने बताया कि बल ने 770 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर एक डेटा बैंक तैयार किया है, जिसमें अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, जलमार्गों और संसद की सुरक्षा शामिल है. उन्होंने कहा कि NSG ने महाकुंभ, पुरी रथ यात्रा जैसे आयोजनों में भी अपनी दक्षता साबित की है.

अंत में, अमित शाह ने बताया कि 2019 से अब तक CAPFs के जवानों ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए हैं, जिनका वे अपने बच्चों की तरह ध्यान रख रहे हैं. उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा योगदान बताया.

