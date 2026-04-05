6.5 की बजाय 2.5 घंटे में होगा सफर... दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की क्या है खासियत? 10 पॉइंट्स

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. इस एक्सप्रेसवे के खुलने से दिल्ली से देहरादून तक की दूरी का समय घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा. एक बार चालू हो जाने के बाद इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दूसरे हाईवे पर ट्रैफिक का बोझ कम होने की उम्मीद है.

लंबे समय से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस के खुलने का इंतजार किया जा रहा है. इसका कुछ हिस्सा पहले ही आम जनता के लिए खुल चुका है. अब 14 अप्रैल को इस पूरे एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा.

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की 10 बड़ी बातें