पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने खेत में दौड़ाकर पकड़ा

  • टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा को भर्ती घोटाले में ED ने गिरफ्तार किया
  • विधायक साहा ने गिरफ्तारी से पहले मोबाइल फोन ड्रेनेज में फेंककर सबूत नष्ट करने की कोशिश की
  • ED को भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह हैं और साहा तथा सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल के एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्शिदाबाद ज़िले की बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी उस समय हुई जब ED की टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची और विधायक ने अचानक पहली मंज़िल से कूदकर दीवार फांदकर भागने की कोशिश की. हालांकि, ED अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया.

सूत्रों के मुताबिक, विधायक साहा ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन को पास के ड्रेनेज में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन ED ने फोन बरामद कर लिया है. एजेंसी का मानना है कि इस फोन में भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग हो सकते हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग का है शक

ED अधिकारियों ने बताया कि साहा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इससे जुड़े कई वित्तीय लेन-देन के सबूत साहा और उनके सहयोगियों के पास हो सकते हैं.

कई और बड़े नामों का हो सकता है खुलासा: ED

गिरफ्तारी के बाद साहा को पूछताछ के लिए ले जाया गया है. ED का कहना है कि इस घोटाले की जांच में और भी बड़े नामों के सामने आने की संभावना है. पिछले दो वर्षों में इस घोटाले में टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कस चुका है. 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को CBI ने गिरफ्तार किया था. 2023 में टीएमसी युवा नेता कुन्तल घोष और अब जीबन कृष्ण साहा पर कार्रवाई हुई है. इस घोटाले ने न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला दिया है बल्कि टीएमसी की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

