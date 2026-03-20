विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

पश्चिम बंगाल में ED ने अवैध कॉल सेंटर के 16 ठिकानों पर की कार्रवाई, 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

पश्चिम बंगाल में ईडी ने अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, नकदी, डिजिटल सबूत और लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं, जिससे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
पश्चिम बंगाल में ED ने अवैध कॉल सेंटर के 16 ठिकानों पर की कार्रवाई, 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
पश्चिम बंगाल में ईडी ने अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 ठिकानों पर छापेमारी की.

West Bengal News: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में अवैध कॉल सेंटर मामले में बड़ा एक्शन लिया है. 16 मार्च 2026 को कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर में कुल 16 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई. यह कार्रवाई टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ की गई.

करोड़ों की संपत्ति और सबूत जब्त

छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में संपत्ति और दस्तावेज मिले. इनमें 2.5 करोड़ रुपए की एफडी, सोने के सिक्के, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े रिकॉर्ड और कई डिजिटल डिवाइस शामिल हैं. जांच में जमीन, होटल और रिसॉर्ट जैसी अचल संपत्तियों का भी पता चला, जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है.

विदेशी कनेक्शन और लग्जरी सामान बरामद

ईडी ने दो बांग्लादेशी पासपोर्ट और चार लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें एक मर्सिडीज कार भी शामिल है. सिलीगुड़ी में एक जगह से 88 ब्रांड की शराब की बोतलें भी मिलीं, जिन्हें आबकारी विभाग को सौंप दिया गया.

अमेरिका के लोगों को बनाते थे निशाना

जांच में सामने आया कि यह गिरोह अवैध कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका के नागरिकों को ठगता था. आरोपी तकनीकी सहायता और अन्य सेवाओं के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे.

मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत लाया जाता था पैसा

धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा गैर कानूनी तरीकों से भारत लाया जाता था. इसके लिए कई कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था. पीएमएलए के तहत जांच में सामने आया कि इन खातों के जरिए विदेशी मुद्रा को सफेद किया जाता था.

चुनाव से पहले सख्ती, जांच जारी

यह कार्रवाई राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले की गई है, ताकि अवैध फंडिंग पर रोक लगाई जा सके. ईडी का कहना है कि जब्त दस्तावेजों और डिवाइस की जांच जारी है और आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Rajasthan: राजस्थान के 30 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं की होगी परीक्षा, AI और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देगी पार्टी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ED Raid, West Bengal News, Cyber Fraud, Call Center Scam, Money Laundering
Get App for Better Experience
Install Now