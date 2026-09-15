गर्लफ्रेंड की हत्या कर बोरी में भरा शव, बाइक पर ले जा रहा था, पुलिस ने ऐसे धर दबोचा

प्यार, तकरार और फिर हत्या. वो बेखौफ होकर लड़की का शव एक बोरे में भरकर ले जा रहा था. जैसे उसे पुलिस का रत्ती भर डर न हो.मोटरसाइकिल पर बोरा लादकर बस लिए चल जा रहा था, लेकिन पुलिस के एक सवाल ने उसे बेनकाब कर दिया. मामला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का है. अमित नाम का एक शख्स का 19 साल की नर्सिंग छात्रा के साथ पिछले चार साल से लव-अफेयर चल रहा था. लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसने किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की तरह उसे मौत के घाट उतार दिया.

गर्लफ्रेंड की हत्या कर बोरी में भरी लाश

पुलिस ने जब लड़के को रंगे हाथों पकड़ा तो उसका सारा राज खुल गया. हुआ कुछ यूं कि यह शख्स लड़की की हत्या कर उसकी लाश को एक बोरी में भरकर अपनी मोटरसाइकिल पर लिए चला जा रहा था. सोमवार रात जैसे ही वह बलरामपुर पुलिस बिजली विभाग के दफ्तर के सामने कालीतला के पास पहुंचा तो देखा कि पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है.

बाइक पर ले जा रहा था लाश वाली बोरी

पुलिस ने पुरुलिया की तरफ से चले आ रहे अमित को भी रोक लिया. बाइक के पीछे बंधी बोरी को देखकर उनको कुछ शक हुआ तो पूछा कि इसमें क्या है? पुलिस अधिकारियों ने जैसे ही बोरी खोली तो अंदर का नजारा देख उसके होश फाख्ता रह गए. बोरे के भीतर तो लड़की की लाश थी. उन्होंने अमित को तुरंत हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गए.

19 साल की गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या

पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो अमित ने जो बताया वह खौफनाक था. आरोपी ने बताया कि बोरे में जिस लड़की की लाश है वह उसकी गर्लफ्रेंड है. दोनों का पिछले चार सालों से अफेयर चल रहा था. लेकिन कुछ महीने पहले उसे किसी और से प्यार हो गया. ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई. मृतक लड़की की उम्र 19 साल है. वह नदिहार के पास एक मेस में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी.

पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

अब पुलिस को शक है कि अमित पुरुलिया के तमना पुलिस स्टेशन के तहत नदिहार के पास मेस में जाकर लड़की की कथित तौर पर हत्या की है.वह बागमुंडी पुलिस स्टेशन के तहत बुरदा गांव की रहने वाली थी और नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पुरुलिया में एक मेस में रह रही थी. लड़की की हत्या की खबर से बलरामपुर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

बाइक पर बोरी लाद बेखौफ चला जा रहा था

पुलिस को शक है कि शातिर अमित ने हत्या कर लड़की के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश बोरी में भर दिया. उसे लगा होगा कि वह बाइक से बोरी ले जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा. कौन ये सोच सकता है कि किसी के शव को कोई बोरे में ले जा सकता है. लेकिन बलरामपुर पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसका भांडा फूट गया. रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अमित को पकड़कर लड़की की लाश बरामद कर ली.आरोपी की पहचान बागमुंडी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले हुरुमदा गांव के रहने वाले अमित कुमार महतो के तौर पर हुई है.

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