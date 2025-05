Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश

Delhi-NCR Weather Update: शुक्रवार शाम दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदला. तेज आंधी के साथ-साथ बारिश शुरू हुई. इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. नोएडा के कई इलाकों में तेज आंधी चली, फिर हल्की बारिश भी हुई. शाम करीब 5 बजे दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है. आंधी-बारिश के कई वीडियो भी सामने आए. जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे राजधानी में मौसम ने अपने तेवर बदले.

शुक्रवार शाम दिल्ली के कर्तव्य पथ तेज आंधी चली. देखें वीडियो.

#WATCH | Delhi | Sudden change in weather causes duststorm in the national capital, but also providing relief from the soaring temperature. (Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/gpGpS6Y05U

मालूम हो कि मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली-NCR में शुक्रवार को गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया था. इसको लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

शुक्रवार शाम दिल्ली के साकेत इलाके में तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हुई. देखें वीडियो.

#WATCH | Delhi | Sudden change in weather causes strong winds and heavy rains in several parts of the National Capital, providing relief from the excessive heat.



(Visuals from Saket) pic.twitter.com/ft9jP0A1yi