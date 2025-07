अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर सोमवार शाम एक तेल टैंकर में आग लग गई।.तस्वीरों में सड़क पर टैंकर से आग निकलती दिखाई दे रही है. मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हैं.

#WATCH: An oil tanker caught fire on the Ambala-Chandigarh road near Lalru town of Sahibzada Ajit Singh Nagar, yesterday late in the evening. Fire tenders were at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/TTu50d8Q1T