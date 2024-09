मुंबई सहित महाराष्‍ट्र के अलग-अलग इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. इसके चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित राज्‍य के अलग-अलग जगहों पर बुधवार को बड़ी संख्‍या में लोगों को परेशानी से जूझना पड़ा है. हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के अनुमान के मुताबिक, महाराष्‍ट्र के लोगों को आज भी भारी बारिश (Heavy Rain) से राहत मिलने के आसार नहीं है. मौसम विभाग ने मध्‍य महाराष्‍ट्र, कोंकण और गोवा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और गुजरात क्षेत्र में आज अत्‍यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसके साथ ही सौराष्‍ट्र और कच्‍छ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आज कोंकण और गोवा के साथ ही मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. आज के लिए ऐसा ही अनुमान गुजरात क्षेत्र को लेकर जताया गया है. वहीं आज और कल कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. इन दो दिनों में सौराष्ट्र और कच्छ में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही इन दो दिनों में कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं आज मराठवाड़ा और 28 सितंबर तक गुजरात में अलग-अलग जगह पर भारी बारिश हो सकती है.

मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण मुंब्रा बाईपास रोड पर लैंडस्‍लाइड हुआ है. फायर ऑफिसर स्वप्निल सरनोबत ने कहा कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ. सड़क से मलबा हटा दिया गया है.

