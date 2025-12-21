विज्ञापन
'बहुत हो गया, अब कुछ ‘सेक्युलर’ गाओ', बंगाली सिंगर के साथ लाइव शो में बदसलूकी, BJP बोली- हिंदू विरोधी रवैया

बंगाली गायिका लग्नजिता चक्रबोर्ती को 'जागो मां' गीत गाने और धर्मनिरपेक्ष गीत न गाने के कारण एक शो के दौरान गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर में एक निजी स्कूल के शासी निकाय के सदस्य के खिलाफ लग्नजिता चक्रबोर्ती के लाइव शो के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने और उन पर हमला करने के प्रयास के लिए लिखित शिकायत दर्ज की गई है.

  • बंगाली प्लेबैक सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर में कार्यक्रम के दौरान अभद्रता हुई.
  • गायिका ने भगवानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया कि गवर्निंग बॉडी के सदस्य ने अभद्रता की.
  • घटना दक्षिण प्वाइंट पब्लिक स्कूल में फिल्म देवी चौधुरानी के गीत 'जागो मां' के प्रदर्शन के दौरान हुई थी.
बंगाली प्लेबैक सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती के साथ शनिवार शाम ईस्ट मिदनापुर के भगवानपुर में हुए एक कार्यक्रम में अभद्रता और मारपीट की कोशिश का मामला सामने आया है. घटना दक्षिण प्वाइंट पब्लिक स्कूल में उनके लाइव शो के दौरान हुई, जिसके बाद गायिका ने भगवानपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

'जागो मां' गाना गाने पर आपत्ति, मंच पर चढ़कर अभद्रता

लग्नजीता ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि वह फिल्म देवी चौधुरानी के लोकप्रिय गीत ‘जागो मां' का प्रदर्शन कर रही थीं, तभी स्कूल की गवर्निंग बॉडी के सदस्य महबूब मलिक मंच पर चढ़ आए और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए शारीरिक हमला करने की कोशिश की.

'अब कुछ सेक्युलर आओ'

गायिका ने कहा कि आरोपी ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, “Onek jago maa hoyeche, ebar kichu secular gaa” (बहुत हो गया ‘जागो मां', अब कुछ ‘सेक्युलर' गाओ.)

लग्नजीता के मुताबिक, 'वह मुझे पीटना चाहते थे और खुले मंच पर हमला करने की कोशिश की.'

कार्यक्रम के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था: गायिका

शिकायत में उन्होंने लिखा कि कार्यक्रम शाम 7 से 8:30 बजे के लिए तय था और परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद तक सब कुछ सामान्य था. इसी दौरान मंच पर अचानक आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो गई. 

पुलिस में शिकायत दर्ज 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर लग्नजीता द्वारा घटनास्थल से जुड़े पोस्ट और फोटोज़ भी सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने अपनी आपबीती साझा की है.

यह हिंदू विरोध रवैया- BJP

गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती के साथ हुए उत्पीड़न के आरोपों पर भाजपा ने भी बयान जारी किया है. भाजपा नेता शाकुदेब पांडा ने कहा, 'पश्चिम बंगाल जिहादियों के हाथों में है. महबूब टीएमसी का आदमी है. वे गायिका को निर्देश दे रहे हैं कि उसे कौन सा गाना गाना चाहिए. यह हिंदू विरोधी रवैया है.'

पांडा ने कहा, 'उन्होंने लग्नजिता चक्रवर्ती पर हमला भी किया. जब वह पुलिस स्टेशन गई थीं, तो ममता बनर्जी की पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया.'

पांडा ने आरोप लगाया, 'एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है. हम उन्हें महबूब को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का समय दे रहे हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस मामले को उठाएंगे.'

