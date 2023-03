WATCH PICS: ऑस्कर जीतने के बाद 'स्टार' बने 'The Elephant Whisperers' के हाथी को देखने उमड़ी भीड़

इस पुरस्कार के लिए 'द एलिफैन्ट व्हिसपरर्स' का मुकाबला 'हॉल आउट' (Haul Out), 'हाऊ डू यू मैज़र अ ईयर?' (How Do You Measure A Year?), 'द मार्था मिचेल इफेक्ट' (The Martha Mitchell Effect) और 'स्ट्रेन्जर ऐट द गेट' (Stranger At The Gate) से था.

फिल्म की पटकथा एक परिवार के इर्दगिर्द घूमती है, जिसने तमिलनाडु के मुदुमलय टाइगर रिज़र्व में हाथी के दो अनाथ बच्चों को गोद ले लिया है.

एक पर्यटक ने कहा, "यह बहुत बड़ा क्षण है... यहां आकर बेहद खुशी हुई... हाथी मेरा पसंदीदा पशु है और इसके ऑस्कर जीत जाने से मैं बेहद खुश और उत्साहित हूं..."

तमिल डॉक्यूमेंटरी के निर्देशक कार्तिकी गोन्साल्वेज़ तथा निर्माता गुनीत मोंगा ने सोमवार (भारतीय समयानुसार) को 95वें एकैडमी अवॉर्ड समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया.

अपनी स्पीच में कार्तिकी गोन्साल्वेज़ ने कहा, "मैं आज यहां हमारे और हमारी प्राकृतिक दुनिया के बीच के पवित्र बंधन पर बोलने के लिए खड़ी हूं... मूल निवासी समुदायों के सम्मान के लिए... उन सभी अन्य जीवित प्राणियों के लिए, जिनके साथ हम अपनी ज़मीन साझा करते हैं... और, सह-अस्तित्व के लिए... मूल निवासियों और जानवरों के जीवन को सामने लाने वाली हमारी फिल्म को पहचान देने के लिए एकैडमी को धन्यवाद... हमारी फिल्म की ताकत में भरोसा करने के लिए नेटफ्लिक्स का भी शुक्रिया... मेरी निर्माता गुनीत और मेरी पूरी टीम को, और अंत में मेरे माता पिता और बहन को, जो वहां ऊपर कहीं हैं, आप सभी मेरी समूची दुनिया हो... मेरी मातृभूमि भारत के लिए..."

गुनीत मोंगा के लिए ऑस्कर जीतने का यह पहला मौका नहीं है. वर्ष 2019 में भी गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंटरी 'पीरियड. एन्ड ऑफ सेन्टेन्स' को भी डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में पुरस्कार मिला था.