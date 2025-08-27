विज्ञापन
विशेष लिंक

वोटर अधिकार यात्राः स्टालिन बोले- वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर, BJP ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी का फूंका पुतला

मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर जिले में थी. जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन अपनी बहन पार्टी सांसद कनिमोई के साथ शामिल हुए.

Read Time: 4 mins
Share
वोटर अधिकार यात्राः स्टालिन बोले- वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर, BJP ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी का फूंका पुतला
बिहार में राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी.
  • तमिलनाडु के CM स्टालिन ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मतदाता नाम हटाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया.
  • स्टालिन ने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत की उम्मीद जताई और शपथ ग्रहण में शामिल होने का वादा किया.
  • BJP ने स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पुतले फूंके और उनके बिहार आगमन का विरोध किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुजफ्फरपुर/पटना:

Voter Adhikar Yatra: बिहार में SIR के खिलाफ चल रही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन शामिल हुए. उन्होंने वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर बताया. इससे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं. मंगलवार को यह यात्रा मुजफ्फरपुर जिले में थी. जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन अपनी बहन पार्टी सांसद कनिमोई के साथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो ‘इंडिया' गठबंधन इनमें जीत दर्ज करेगा. उन्होंने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने को ‘‘आतंकवाद से भी बदतर'' बताया.

स्टालिन ने मुजफ्फरपुर में तमिल ने दिया भाषण

मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने अपना भाषण तमिल में दिया, जिसका हिंदी में अनुवाद होने पर भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया. स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘पिछले एक महीने से पूरा देश बिहार पर उत्सुकता से नजर रखे हुए है... निर्वाचन आयोग रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गया है.'' स्टालिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में निकाली गई यात्रा को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित थे.

स्टालिन बोले- 65 लाख लोगों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘क्या 65 लाख लोगों के नाम (मसौदा मतदाता सूची से) हटाना आतंकवाद से भी बदतर नहीं है?'' स्टालिन ने कहा कि जब राहुल गांधी ने अतीत में हुए चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह जताया था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें हलफनामा पेश करने की चुनौती दी थी.

Latest and Breaking News on NDTV

स्टालिन ने वादा किया- इंडिया गठबंधन जीती तो शपथ ग्रहण में भी आऊँगा

स्टालिन ने कहा, ‘‘मैं आपसे वादा करता हूं कि विधानसभा चुनाव में ‘इंडिया' गठबंधन की जीत के बाद मैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिर आऊंगा.'' उन्होंने कहा कि बिहार ही वह धरती है जहां इस राष्ट्रव्यापी गठबंधन (इंडिया गठबंधन) की नींव रखी गई थी और यह गठबंधन भाजपा की सीट की संख्या को 240 तक लाने में सफल रहा, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रही थी.

पटना में स्टालिन और रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका

दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने को लेकर विरोध तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजधानी पटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बुधवार को पुतला फूंका और उनके बिहार आने का विरोध जताया. ‎

Latest and Breaking News on NDTV

आयकर गोलंबर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला

भाजपा प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में निकले. इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, स्टालिन और रेवंत रेड्डी के विरोध में लिखे नारे के पोस्टर और तख्तियां थीं. सभी कार्यकर्ता इनके विरोध में नारे लगा रहे थे. ‎आयकर गोलंबर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका. कार्यक्रम में पसमांदा फाउंडेशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए.

'दक्षिण के जिन नेताओं ने बिहारियों का अपमान किया, उसे लेकर घूम रहे राहुल-तेजस्वी'

पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जहां बिहार के लोगों को, सनातन को, अपमानित किया, इसके बाद भी कांग्रेस और राजद के 'युवराज' उन्हें बिहार लाकर घुमा रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए था कि यह बिहार के सम्मान और स्वाभिमान की बात है. ‎तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि बिहार को अपमानित करने वालों को यहां क्यों लेकर आए?

रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने बिहारियों का अपमान कियाः भाजपा

उन्होंने कहा कि बिहार को अपमानित करने वालों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा. ‎रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए आपको बिहार की धरती पर माफी मांगनी चाहिए. बिहार के लोग कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, बिहार के लोग इस बार भी यह साबित कर देंगे. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि बिहार के लोग अगले चुनाव में इस अपमान का बदला जरूर लेंगे. बिहार का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आज भले तेजस्वी यादव सत्ता की भूख में बिहार के लोगों का अपमान करने वालों का भी स्वागत कर रहे हों, लेकिन इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Voter Adhikar Yatra, Voter Adhikar Yatra Bihar, MK Stalin, Revanth Reddy, Bihar SIR
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com