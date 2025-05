अदाणी ने इतना बढ़िया पोर्ट केरल में बनाया है... PM मोदी ने यूं नहीं की तारीफ, जानें विझिंजम पोर्ट क्यों है विकास का गेटवे

पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए यह बात शुक्रवार, 2 मई को केरल के 'विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह' के आधिकारिक उद्घाटन के दौरान कही. विझिंजम बंदरगाह और पार्टनरशिप में इसे बनाने वाले गौतम अदाणी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने विझिंजम बंदरगाह को नए युग के विकास का प्रतीक बताया. पीएम मोदी ने इस बंदरगाह को गेमचेंजर बताया और कहा कि अब इस बंदरगाह के बनने से देश का पैसा देश के काम आएगा. यह भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा.

Today, at Vizhinjam, history, destiny and possibility came together as a 30-year-old dream of Kerala became India's gateway to the world.



We are proud to have built India's first deep-sea automated port. A future global transshipment hub. This is a triumph of vision, resilience…