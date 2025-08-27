विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई के विरार इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत, 20-25 दबे होने की आशंका

अब तक मलबे से 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है. बाकी 6 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई के विरार इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत, 20-25 दबे होने की आशंका
  • विरार ईस्ट के नारंगी इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंज़िला इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया
  • इस इमारत में लगभग बारह परिवार रहते थे और हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है
  • अब तक मलबे से नौ लोगों को निकाला गया है, जिनमें तीन की मौत हो चुकी है और छह घायल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

विरार ईस्ट के नारंगी इलाके में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया, जब रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंज़िला इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इस इमारत में करीब 12 परिवार रहते थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. मौके पर NDRF को भी तैनात किया गया है. 

अब तक मलबे से 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है. बाकी 6 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, प्रशासन का मानना है कि मलबे के नीचे अभी भी 20 से 25 लोग दबे हो सकते हैं. उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए जेसीबी मशीनें और रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं. 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत पुरानी थी और बारिश के चलते उसकी दीवारों में दरारें आई थीं. हादसे के वक्त ज्यादातर लोग घरों में ही मौजूद थे, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-: भारत पर आज फूटेगा ट्रंप का टैरिफ बम! 5 सवाल-जवाब में इसका हर असर समझिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virar East Building Accident, Orange Virar Building Collapse, Ramabai Apartment Collapse
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com