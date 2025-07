VIDEO: राजस्थान पर बारिश का कहर, कहीं बह रही कार तो कहीं गेट ने ली जल समाधि

राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. खमनोर थाना क्षेत्र के मचिंद गांव से भारी बारिश के बीच बड़ी खबर सामने आई है. देर रात 3 बजे से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है. बरसात के पानी के तेज बहाव में दो कारें मकान के बाहर से बह गईं. इसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हैं.

मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के प्रभाव को देखते हुए राजस्थान के कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नए परिसंचरण तंत्र के असर से 14-15 जुलाई को राज्य के कुछ भागों में भारी, अतिभारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश (205 मिलीमीटर से अधिक) होने की प्रबल संभावना है.

Rs 60,000 crore were allocated for Rajasthan infrastructure development in 2024.



But Jodhpur City road turned into a river just after 30 minutes of rain.



With this money, China could build 300 KMs of bullet train 🚅 pic.twitter.com/yzCImjYeRF