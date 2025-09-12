उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी, सामने आई ये वजह

सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. लेकिन लोकसभा में नेपा विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी. उनके इस फैसले को लेकर अब विवाद हो गया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साथा है. सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं. जहां वह पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस वजह से वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

Rahul Gandhi hates Indian Constitution!



Rahul Gandhi hates Indian democracy!



Rahul Gandhi boycotts official Vice President Swearing in ceremony!



Few days back he had boycotted celebration of India's independence at Red Fort!



Can a man who despises India's independence… — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 12, 2025

बीजेपी ने कुछ यूं साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफ़रत करते हैं! राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र से नफ़रत करते हैं! राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति के आधिकारिक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया! कुछ दिन पहले उन्होंने लाल किले पर भारत की आज़ादी के जश्न का बहिष्कार किया था! क्या एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस और संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के शपथ ग्रहण समारोह का तिरस्कार करता है, सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य हो सकता है? राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टियां मनाने का समय है, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं! राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हैं! राहुल गांधी भारतीय राज्य का विरोध करते हैं!

जगदीप धनखड़ भी आए नजर

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखे. ये पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वह पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे. जगदीप धनखड़ के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए.

आपको बता दें बीते मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया. निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट डाले गए.