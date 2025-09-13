विज्ञापन
फिर सज गया माता का दरबार... कल से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा, यहां पढ़ें हर डिटेल

जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए हैं वो कटरा पहुंचने के बाद वहां काउंटर पर जाकर ऑफलाइन रिजस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. इसके लिए आपके पास वैध दस्तावेज होने जरूरी है.

  • माता वैष्णो देवी की यात्रा 18 दिनों के बाद 14 सितंबर रविवार से पुनः शुरू की जाएगी
  • लैंडस्लाइड की घटना के कारण यात्रा रोक दी गई थी और अब मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है
  • श्रद्धालु यात्रा से जुड़ी जानकारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं
मां वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है. आखिरकार 18 दिनों तक के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है. इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है. ये यात्रा कल यानी 14 सितंबर से एक बार फिर शुरू हो रही है. कुछ दिन पहले यहां हुए लैंडस्लाइड के कारण इस यात्रा को बंद कर दिया गया था. 

यहां से लें पूरी जानकारी 

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह इस यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर भी विजीट कर सकते हैं. इसके लिए आप www.maavaishnodevi.org पर विजिट कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. 

काउंटर से ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए हैं वो कटरा पहुंचने के बाद वहां काउंटर पर जाकर ऑफलाइन रिजस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. इसके लिए आपके पास वैध दस्तावेज होने जरूरी है. रिजस्ट्रेशन कराने के बाद आपको काउंटर से एक पर्जी दी जाएगी, जिसे दिखाकर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं. 

26 अगस्त को बादल फटने से आई तबाही

आपको बता दें कि पिछले महीने की 26 तारीख को बादल फटने से हुए भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी. इस घटना में 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे.इस घटना के तुरंत बाद ही वैष्णो देवी की यात्रा को तुरंत रोक दिया गया था. अब जब गुफा मंदिर के रास्ते पर अधिकांश मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है तो इस यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है. अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्याम में रखते हुए यात्रा स्थगित की थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

