भोपाल, अहमदाबाद और अब उत्तराखंड... टिफिन में पिस्टल लेकर आया 9वीं का छात्र, गुरुजी को मारी गोली

देश में एक के बाद एक स्कूली छात्रों के अपराध की घटनाएं सामने आ रही है. अहमदाबाद और मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तराखंड से एक खौफनाक वारदात सामने आई है. उत्तराखंड के काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में एक निजी स्कूल में बुधवार को कक्षा‑9 के एक छात्र ने शिक्षक पर तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार दो दिन पहले शिक्षक ने छात्र को एक सवाल का गलत जवाब देने पर थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ का बदला लेते हुए छात्र ने स्कूल से आते समय लंच बॉक्स में पिस्टल छुपा कर रख लिया था. जैसे ही कक्षा समाप्त हुई छात्र ने पीछे से कंधे के नीचे गोली मार दी. जिसमें शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल शिक्षक का नाम गगनदीप कोहली बताया जा रहा है.

गोली सीधे शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे लगी और रीढ़ की हड्डी के पास अटक गई. एक निजी अस्पताल में तीन घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने गोली को शरीर से बाहर निकाला. शिक्षक को आईसीयू में रखा गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, अगली 72 घंटे काफी अहम होंगे.

CCTV फूटेज और फोरेंसिक टीम ने चश्मदीद साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर नाबालिग न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में पिस्टल कैसे आई और छात्र ने इसे कैसे हासिल किया.

ये भी पढ़ें-: मार नहीं डालना था...सीनियर को मारने वाले 8वीं के छात्र का हिला देने वाला इंस्टा चैट