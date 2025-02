कुल्लू में सैलाब, किन्नौर में बर्फ, उत्तराखंड में टूटा ग्लेशियर, मुंबई में लू... कुदरत के ये अजब-गजब रंग देखे क्या?

मौसम को ये हो क्या गया. अजब-गजब रंग देखने को मिल रहे हैं. कहीं सर्दी में गर्मी तो कहीं सैलाब और बर्फबारी. सवाल बस यही कि कुदरत अभी कितने और रंग दिखाएगी? इन दिनों मौसम बहुत ही अजीब गेम खेल रहा है. मुंबई और कर्नाटक में फरवरी में लू चल रही है तो हिमाचल में सैलाब आ गया. एक तरफ किन्नौर में भीषण बर्फबारी हुई तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के यमुनोत्री-गंगोत्री में भी बर्फ गिरी और ग्लेशियर टूट गया. सवाल बस यही है कि मौसम को ये हो क्या रहा है?

उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ से करीब 4 किमी. दूर माणा गांव के पास अचानक से एक ग्‍लशियर टूट गया. जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 57 मजदूर दब गए. 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी सामने आई है. वहीं बाकी दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है. SDRF, NDRF, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं.

हिमाचल में मौसम ने कुछ ऐसा रंग दिखा रहा है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं. कुल्लू में कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया. भारी बारिश की वजह से भूतनाथ नाले में देखते ही देखते कई गाड़ियां बह गईं. वहीं गांधी नगर में मलबे में कई गाड़ियां दब गई. इसका खौफनाक वीडियो देख कोई भी सिहर उठेगा. बारिश के रौद्र रूप को देखते हुए कुल्लू में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. वहीं शिमला, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बारिश से तबाही का आलम है. इन जिलों में भी स्कूल बंद है और स्थानीय मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले दो दिनों से बर्फबारी हो रही है. किन्नौर में तीन फीट से ज्यादा ऊंची बर्फ जमी हुई है. जिले की कई जगहों पर ग्लेशियर टूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं. जंगी के राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच समेत छितकुल तक जाने वाली सड़क पर तीन जगहों पर ग्लेशियर गिरने की जानकारी सामने आई है. वहीं सबसे ज्यादा बर्फ छितकुल, चारंग, रकछम, नेसंग, गयाबुंग , आसरंग, रूपा, हांगो, समेत कई गांवों में पड़ रही है.

