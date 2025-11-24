विज्ञापन
उत्तराखंड : टिहरी के कुंजापुरी मंदिर के पास बस हादसा, कई लोगों के मारे जाने की आशंका

कुंजापुरी मंदिर के पास एक बस नीचे गिर गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है. इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है. 

  • उत्तराखंड के टिहरी जिले के कुंजापुरी मंदिर के पास एक बस दुर्घटना में नीचे गिर गई।
  • इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने और बीस से अधिक लोग घायल होने की सूचना है।
  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं।
कुंजापुरी:

उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास स्थित टिहरी जिले के कुंजापुरी में एक बस हादसे की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कुंजापुरी मंदिर के पास एक बस नीचे गिर गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है. इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है. 

ताजा जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अंतर्गत कुंजापुरी–हिंडोलाखाल के पास एक बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई है. इस बस में 30 से 35 लोगों के सवार होने की संभावना जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार पोस्ट ढालवाला, पोस्ट कोटि कॉलोनी व SDRF वाहिनी मुख्यालय से SDRF की कुल 05 टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की जा चुकी हैं.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में कुल 28 यात्री सवार थे. दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत की पुष्टि हो गई है. वहीं अन्य सभी घायलों को SDRF टीम द्वारा सुरक्षित रूप से निकालकर नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है. टीम का रेस्क्यू एवं सर्च ऑपरेशन जारी है.

