दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर कयास

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है.

पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात
  • यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
  • यूपी में कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम
  • विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार
नई दिल्ली:

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है. पीएम मोदी और सीएम की इस मुलाकात को राज्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है. सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद यूपी की सियासत में कयासो का दौर शुरू हो गया है. कयास है कि यूपी में जल्द बड़े फेरबदल हो सकते हैं. कहा जा रहा है कि सीएम योगी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा भी कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली. 

गौरतलब है कि यूपी के सीएम का बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी से मिलने का कार्यक्रम है. पिछले काफी वक्त से यूपी में मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा चल रही है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में विस्तार से बीजेपी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेगी. 

पंकच चौधरी के रूप में ओबीसी समाज से राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने शुरुआत कर दी है. माना जा रहा है कि फेरबदल में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है. जितिन प्रसाद को केंद्र में मंत्री बनाने के अलावा भी योगी मंत्रिमंडल में कई पद खाली हैं. 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सारे समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है. 

योगी मंत्रिमंडल में इस वक्त 54 मंत्री हैं. राज्य में विधायकों की संख्या से हिसाब से अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं. मंत्रिमंडल के विस्तार में पार्टी जाति से लेकर क्षेत्र के सारे समीकरण साधने की कोशिश करेगी.  

