अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार लघु उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी. दबाव कितना भी हो, हम रास्ता निकालेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी ने त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील लोगों से की. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को रोका, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध भी शामिल था. वहीं, रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात न होने के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे. IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए मंगलवार, 26 अगस्त को आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
LIVE UPDATES...
ट्रंप ने फेडरल बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को किया बर्खास्त
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया है. उन पर घर खरीदने में फ्रॉड के आरोप लगे थे.
उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आज अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट है. गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, बिहार, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी है.
दिल्ली-NCR में आज येलो अलर्ट
आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 26 अगस्त को आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.
ट्रंप ने पुतिन-जेलेंस्की की मुलाकात न होने पर दी परिणाम भुगतने की चेतावनी
डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात न होने पर इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो यह युद्ध कभी नहीं होता. हम देखेंगे कि अगले एक-दो हफ्तों में क्या होता है, और तब मैं कड़ा कदम उठाऊंगा.
भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोका-ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेकोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को रोका, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध भी शामिल था.