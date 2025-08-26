अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार लघु उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी. दबाव कितना भी हो, हम रास्ता निकालेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी ने त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील लोगों से की. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को रोका, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध भी शामिल था. वहीं, रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात न होने के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे. IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए मंगलवार, 26 अगस्त को आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

