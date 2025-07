ट्रंप साहब- भारतीय इकनॉमी डेड नहीं है, चमकता सितारा है, ऐसा हम नहीं, दुनिया कहती है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि भारत से आयात होने वाले सामान पर यह टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होगा. इसके साथ ही ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी गंभीर टिप्पणी कर दी. उन्होंने रूस के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया.ट्रंप के इस बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हां में हां मिलाई है. लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान हकीकत से कितना दूर है.

ट्रंप ने कहा है, ''मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है. मुझे बस यही फर्क पड़ता है कि वे मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को कैसे गिरा सकते हैं. हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक हैं. इस तरह, रूस और अमेरिका भी लगभग कोई व्यापार नहीं करते हैं, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं.''

Not that one needs to say it there's enough legitimate data available to know that Indian economy is in the top 5 of the world and one of the fastest growing economies. Calling it a dead economy can only come from a position of arrogance or ignorance. Thank you for your attention…