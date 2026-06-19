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कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले आपस में भिड़े TMC-BJP कार्यकर्ता

दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर वापस कोलकाता लौट रहे थे अभिषेक बनर्जी. अपने नेता के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर मौजूद थे. इसी दौरान वहां पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई.

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कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले आपस में भिड़े TMC-BJP कार्यकर्ता
कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ बवाल
NDTV
  • कोलकाता एयरपोर्ट पर सांसद अभिषेक बनर्जी के स्वागत के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई
  • झड़प की शुरुआत तब हुई जब BJP कार्यकर्ता अंडे लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे और TMC कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकना चाहा
  • एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता को वहां से बाहर किया गया
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कोलकाता एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि ये झड़प उस वक्त हुई है जब TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से दिल्ली से वापस कोलकाता पहुंचे थे. TMC कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. इसी दौरान वहां कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आए और इसके बाद बवाल शुरू हो गया. 

मिल रही जानकारी के अनुसार अभिषेक बनर्जी शुक्रवार की शाम दिल्ली से वापस कलकत्ता पहुंचे थे. कलकत्ता एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में थे. इसी दौरान कथित रूप से कुछ बीजेपी कार्यकर्ता एक गाड़ी से वहां पहुंचे. बताया जा रहा है कि उनके पास अंडे थे. जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दूसरी गाड़ी से एयरपोर्ट पर आए लोगों के पास अंडे का ट्रे देखा तो वो समझ गए कि कुछ होने वाला है. इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की और वहां से जाने के लिए कहा. इसके बाद ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प और धक्का मुक्की शुरू हो गई.  उनके बीच आपसी खींचतान और धक्का मुक्की शुरू हो गई. 

TMC कार्यकर्ताओं के अनुसार जो लोग अंडे लेकर आए थे उनका कथित रूप से बीजेपी से संबंध है. टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये बवाल एयरपोर्ट के गेट नंबर तीन के सामने हुआ है. आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी. इसके बाद इस घटना की खबर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई. एयरपोर्ट पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और उस BJP कार्यकर्ता को वहां से बाहर किया.

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