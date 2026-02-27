UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस

उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधी राशिद नसीम को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की. लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप और उसके प्रमोटर राशिद नसीम के खिलाफ यूपी में 554 केस दर्ज थे.

झांसा देकर ठगे 1000 करोड़

मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की लखनऊ की स्पेशल PMLA कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. ईडी की जांच से पता चला कि नसीम ने अपनी कंपनियों के जरिए लुभावनी रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर हजारों लोगों से 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.

उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं 554 केस

इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राशिद नसीम और उसकी कंपनी के खिलाफ जालसाजी के कुल 554 मामले दर्ज किए थे. बड़ी संख्या में दर्ज केसों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, राशिद नसीम ने जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया और समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुआ. वह नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो गया और दुबई में छिपकर रहने लगा.

ईडी की पहल पर UAE से गिरफ्तारी

राशिद नसीम की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने जनवरी में यूएई के अधिकारियों को एक डिटेल्ड डोजियर सौंपा था. इसमें उसके खिलाफ भारत में चल रही कानूनी कार्यवाहियों और अपराधों का पूरा ब्यौरा था. इसी डोजियर के आधार पर दुबई पुलिस ने अब उसे हिरासत में लिया है.

127 करोड़ की संपत्ति हुई थी कुर्क

पिछले साल दिसंबर में लखनऊ की अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए राशिद नसीम की 127.98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. ईडी अब नसीम के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि उसे भारत लाकर कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सके.

