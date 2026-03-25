रामनवमी पर CM योगी का बड़ा फैसला, 26 के साथ अब 27 मार्च को भी रहेगी छुट्टी

रामनवमी पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आस्था को देखते हुए सीएम योगी ने छुट्टी का दायरा बढ़ा दिया है. अब 26 मार्च के साथ-साथ 27 मार्च को भी उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी. मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ की सुविधा को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है. पूर्व में निर्धारित 26 मार्च की छुट्टी के साथ-साथ अब अगले दिन भी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे.

क्यों लिया छुट्टी कै फैसला?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला मुख्य रूप से अयोध्या सहित प्रदेश के तमाम बड़े शक्तिपीठों और मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया है. प्रशासन का मानना है कि रामनवमी पर लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं को दर्शन में असुविधा न हो, इसके लिए छुट्टी बढ़ाना जरूरी था. सरकार से लोगों ने भी इसकी मांग की थी.

अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रामनवमी के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए. 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था, पीने के पानी, मेडिकल कैंप और सुगम यातायात के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है.

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अब चार दिन की मिलेगी छुट्टी

योगी सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेशवासियों को एक लंबा वीकेंड मिल रहा है.

26 मार्च (गुरुवार): अष्टमी और रामनवमी का अवकाश.

27 मार्च (शुक्रवार): रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश.

28 मार्च (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार (बैंक और कई कार्यालयों की छुट्टी).

29 मार्च (रविवार): साप्ताहिक अवकाश.

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