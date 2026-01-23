आज शाम 6 बजे ‘अंधेरे’ में डूब जाएगा यूपी! इस वजह से 75 जिलों में बजेगा सायरन

UP Blackout Mock Drill: उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए आज राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम 6:00 बजे ‘ब्लैकआउट मॉकड्रिल' का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान दुश्मन के हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और बचाव कार्यों का रिहर्सल किया जाएगा.

2 मिनट तक गूंजेगा सायरन, कटेगी बिजली

आज शाम ठीक 6:00 बजे जैसे ही सायरन बजेगा, पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी. यह मॉकड्रिल करीब 2 मिनट तक चलेगी. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में दुश्मन की नजरों से बचने के लिए ‘ब्लैकआउट' प्रक्रिया को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है.

इन विभागों का होगा संयुक्त अभ्यास

इस महा-अभ्यास में उत्तर प्रदेश की विभिन्न सुरक्षा और राहत एजेंसियां मिलकर काम करेंगी-

- सिविल डिफेंस और पुलिस: कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को मार्गदर्शन देने के लिए

- NDRF और SDRF: बचाव कार्यों और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के अभ्यास के लिए

- फायर और स्वास्थ्य विभाग: आग बुझाने और घायलों को तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी के लिए

क्यों हो रही है यह ब्लैकआउट मॉकड्रिल?

इस मॉकड्रिल का उद्देश्य केवल तकनीकी तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करना है-

- दुश्मन के हमले से बचाव: हवाई हमले की स्थिति में शहर को अंधेरे में रखकर दुश्मन के निशाने को भटकाने का अभ्यास

- आपातकालीन प्रतिक्रिया: संकट की घड़ी में सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन

- जन जागरूकता: सायरन की आवाज सुनते ही नागरिकों को कहां छिपना है और सुरक्षित शेल्टर में कैसे जाना है, इसकी जानकारी देना

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान घबराएं नहीं. सायरन बजने और बिजली कटने की स्थिति में शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें.