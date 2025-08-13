विज्ञापन
विशेष लिंक

'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता ने SC में सिब्बल की पेशी पर उठाए सवाल, कन्हैया लाल के परिवार के लिए बड़ा ऐलान

चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माता अमित जानी ने कहा कि फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल करीब 20 बार पेश हुए. बड़ा सवाल ये है कि उनकी फीस के 6 करोड़ किसने दिए?

Read Time: 2 mins
Share
'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता ने SC में सिब्बल की पेशी पर उठाए सवाल, कन्हैया लाल के परिवार के लिए बड़ा ऐलान
  • ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माता अमित जानी ने कहा, कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.
  • उन्होंने कन्हैया लाल के परिवार की मूवी कलेक्शन का 25 फीसदी हिस्सा देने का भी ऐलान किया.
  • अमित ने कहा कि कपिल सिब्बल SC में करीब 20 बार पेश हुए, सवाल ये कि उनकी फीस के 6 करोड़ किसने दिए?
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजस्थान के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के निर्माता अमित जानी बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सैकड़ों स्कूली छात्राओं को उदयपुर फाइल्स फिल्म मुफ्त दिखाई गई. अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कन्हैया लाल के परिवार की कानूनी लड़ाई के लिए मूवी कलेक्शन का 25 प्रतिशत हिस्सा देने का भी ऐलान किया .

आगरा पहुंचे अमित जानी ने कहा, "कन्हैया लाल की हत्या मजहबी उन्मादी विचारधारा की वजह से हुई. उन्हें बिना वजह मार दिया गया. हमने इस्लामिक जिहाद के ऊपर फिल्म बनाई है. इसे रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया, जो एक सुनवाई के लिए 30 लाख रुपए तक फीस लेते हैं."

अमित जानी ने आगे कहा, "कपिल सिब्बल लगभग 20 बार इसकी सुनवाई में आए. बड़ा सवाल ये है कि उनकी फीस के 6 करोड़ रुपए किसने दिए? जवाब है, यह रुपए दारुल देवबंद और इन्हीं के जैसे कई इस्लामिक संस्थानों ने दिए ताकि ये मूवी रिलीज ना हो पाए."

अमित ने कहा, "मुझे कई बार जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई. केंद्र सरकार ने मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. जो लोग मुझे डराना चाहते हैं, वो ये समझ लें कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी."

याद दिला दें कि उदयपुर में जून 2022 में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस घटना पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स' लंबे समय तक विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना करने के बाद अब जाकर दर्शकों तक पहुंच पाई है.

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है. इसमें विजय राज कन्हैया लाल की भूमिका में हैं. प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदार में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Udaipur Files, Amit Jani, Kanhaiya Lal Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com