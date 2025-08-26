उदयपुर फाइल्स का अनकट और अनसेंसर्ड वर्जन 5 सितंबर से विदेशों में रिलीज- पढ़ें डिटेल्स

फिल्म उदयपुर फाइल्स अब एक बार फिर चर्चा में है. यह फिल्म 5 सितम्बर को यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) में रिलीज होने जा रही है. खास बात यह है कि विदेशों में यह फिल्म अपने अनकट और अनसेंसर्ड वर्जन के साथ प्रदर्शित की जाएगी. भारत के सेंसर बोर्ड और सरकार ने इस फिल्म में कुल 61 कट्स लगाए थे, लेकिन यूके और यूएसए में ये कट्स मान्य नहीं होंगे. दर्शक पहली बार इसे निर्माता के मूल रूप में देख पाएंगे.

फिल्म के निर्देशक भारत श्रीनाथे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मुझे खुशी इस बात की है कि विदेश में रह रहे दर्शक बिना कट वाली फिल्म देख पाएंगे और हम सही मायनों में हमारी क्रिएटिविटी का आकलन अनकट वर्जन से ही हो सकता है". खास बात यह है कि 5 सितम्बर को बंगाल फाइल्स भी रिलीज हो रही है और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने उदयपुर फाइल्स में फाइल्स शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई थी. अब ठीक उसी तारीख पर उदयपुर फाइल्स भी विदेश में रिलीज हो रही है.

इसके अलावा उदयपुर फाइल्स 22 अगस्त को एक बार फिर भारतीय सिनेमाघरों में लौटी थी. फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने इसे “री-राइज” नाम दिया है. हालांकि उसी समय सिनेमाघरों में रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन व जूनियर एनटीआर अभिनीत वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिनकी वजह से उदयपुर फाइल्स को कई सिनेमाघरों से हटा दिया गया. निर्माताओं ने इस बात पर आपत्ति भी जताई कि उनकी फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल सकीं.

अब जब इसे फिर से थिएटर्स में जगह दी गई है, तो मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों तक सही रूप में पहुंच पाएगी. फिल्म के निर्देशक का मानना है कि सेंसरशिप की वजह से फिल्म के साथ न्याय नहीं हुआ. उनका कहना है कि कई सीन और संवाद हटाने के चलते उन्होंने फिल्म को जोड़ने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन इस प्रक्रिया में कहानी और ढांचे की मूल आत्मा कहीं खो गई.

उदयपुर फाइल्स अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर चुकी है और इसके इर्द-गिर्द विवाद के चलते संभव है कि दर्शकों को इसके अनसेंसर्ड वर्जन को देखने में और भी रुचि हो. सेंसर वर्जन में करीब 61 कट थे. अब देखना यह है कि बिना कट के फिल्म देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है.