नवरात्रि में कारों की बिक्री में दिखा जबरदस्त उछाल, दोपहिया बाजार फिलहाल सुस्त

GST Rate Rationalisation की वजह से 350cc से कम के बजाज के मोटरसाइकिल और स्कूटर 7,000 से ₹12,000 तक सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन अलग-अलग ब्रांड की कारों की कीमतें 1.50 लाख रुपए तक सस्ती हुई हैं!

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • नवरात्रि के दौरान कारों की बिक्री GST दर में कटौती और आकर्षक इन्सेन्टिव्स की वजह से तेजी से बढ़ी है
  • दिल्ली के RRAG बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री नवरात्रि के पहले हफ्ते में पिछले साल के बराबर रही
  • GST कटौती के बाद बजाज के 350cc से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहन 7 हजार से 12 हजार रुपये तक सस्ते हुए हैं
नई दिल्ली:

नवरात्रि के दौरान कारों की बिक्री तेजी से बढ़ गई है. GST रेट घटने के अलावा कार कंपनियां कस्टमर्स को आकर्षक इन्सेन्टिव्स ऑफर भी दे रही हैं, जिसकी बिक्री पर सकरात्मक असर पड़ा है. लेकिन टू-व्हीलरों की बिक्री में फिलहाल ये तेजी नजर नहीं आ रही है. दिल्ली के गोकुलपुर स्थित RRAG बजाज ऑटो शोरूम में 22 सितंबर, 2025 से 29 सितम्बर, 2025 के बीच GST दर में कटौती लागू होने के बाद पहले 8 दिनों में मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री फ्लैट रही है.

RRAG Bajaj Showroom के जीएम भोपाल सिंह अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, "पिछले साल नवरात्रि के पहले हफ्ते के मुकाबले इस साल नवरात्रि के पहले हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री फ्लैट रही है. 22 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 के बीच इस साल मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री पिछले साल के लगभग बराबर रही है".

GST Rate Rationalisation की वजह से 350cc से कम के बजाज के मोटरसाइकिल और स्कूटर 7,000 से ₹12,000 तक सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन अलग-अलग ब्रांड की कारों की कीमतें 1.50 लाख रुपए तक सस्ती हुई हैं! ज़ाहिर है, कारों के मुकाबले स्कूटर और मोटरसाइकिल की कीमतों पर GST रेट कट कम है. हालांकि, टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने easy financing के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं.

भोपाल सिंह अधिकारी कहते हैं, "हमें उम्मीद है कि धनतेरस के मौके पर मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी होगी. औसतन एक दिन में 150 मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री हो जाती है. मेरा आंकलन है कि जीएसटी में कटौती स्थायी है इसीलिए कस्टमर्स जल्दी में नहीं हैं".  

GST रेट घटने से 22 सितंबर से देश भर में हर तरह के टू व्हीलर मोटरसाइकिल और स्कूटर करीब 6000 से ₹16000 तक सस्ते हो चुके हैं. GST रेट में कटौती के ऐलान के फ़ौरन बाद कई ऑटो शोरूम में बुकिंग बढ़ी थी, लेकिन रफ़्तार फिलहाल थोड़ी थम गयी है.

हालांकि, टू-व्हीलरों के डीलर्स को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बिक्री में आगे सुधर होगा. दक्षिणी दिल्ली के पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने एनडीटीवी से कहा, "हमारा अनुमान है कि इस त्योहार के सीजन में हमारी बिक्री दोगुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी. लॉन्ग टर्म में भी हमारी बिक्री 20 फ़ीसदी तक बढ़ाने का अनुमान है".

