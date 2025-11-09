विज्ञापन
विशेष लिंक

सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी से गिरे पर्यटक...खौफनाक वीडियो सामने आया, मणिकर्ण घाटी में 2 दिन से फंसे थे टूरिस्ट

स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों ने भी अब विभाग और सरकार के प्रति रोष है. 2 दिन बीतने के बाद भी सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है.  स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को यहां पर जल्द से जल्द सड़क को बहाल करना चाहिए था.

Read Time: 2 mins
Share
सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी से गिरे पर्यटक...खौफनाक वीडियो सामने आया, मणिकर्ण घाटी में 2 दिन से फंसे थे टूरिस्ट
कुल्लू की मणिकर्ण घाटी का मणिकर्ण बरशेनी सड़क मार्ग पिछले दो दिन से बंद पड़ा है.
  • हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. दो सैलानी अचानक से पहाड़ी से नीचे गिर गए.
  • मणिकर्ण बरशेनी सड़क मार्ग पिछले दो दिनों से भूस्खलन के कारण बंद है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है.
  • सड़क मार्ग बंद होने के कारण सैलानी और स्थानीय लोग जोखिम उठाकर पैदल पहाड़ी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कुल्लू:

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण बरशेनी सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है. पहाड़ी से उतरते समय 2 सैलानी अचानक से नीचे गिर गए. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है. गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई गंभीर चोटे नहीं आई है. जानकारी के अनुसार यहां की मुख्य सड़क बंद है. जिसके कारण सैलानी पहाड़ी के रास्ते उतरने के लिए मजबूर हैं. कुछ सैलानी गठीगड़ में भूस्खलन वाली जगह पर पहाड़ी से पैदल नीचे उतर रहे थे. तभी दो सैलानी के पैर फिसल गए और वो नीचे गिर गए. 

पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. सरकार पर्यटकों को प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित कर रही है. सरकार की अपील सुन पर्यटक जिनमें ट्रैकर भी शामिल हैं, प्रदेश का रुख करने लगे हैं. लेकिन कई सड़क मार्ग अभी भी कई बार बंद हो रहे हैं.

दो दिन से बंद है सड़क

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी का मणिकर्ण बरशेनी सड़क मार्ग पिछले दो दिन से बंद पड़ा है. यहां लगातार भूस्खलन हो रहे हैं. लोग जान जोखिम में डाल कर पैदल पहाड़ी से होकर रास्ता पार कर रहे हैं. सड़क मार्ग बंद होने से कई गाड़ियां और पर्यटक फंसे हैं. पर्यटक जान जोखिम में डाल कर पहाड़ी से निकल रहे हैं.  स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों ने भी अब विभाग और सरकार के प्रति रोष है. दो दिन बीतने के बाद भी सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है.  स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को यहां पर जल्द से जल्द सड़क को बहाल करना चाहिए था. ताकि लोगों के साथ-साथ सैलानियों को भी वाहन की सुविधा मिल सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tourists Fell Hill, Manikaran Barsheni Road Kullu, Kullu News, Himachal News
Get App for Better Experience
Install Now