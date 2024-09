जम्मू-कश्मीर के कठुआ में दो आतंकवादी मारे गए; किश्तवाड़ में चार जवान घायल, मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि किश्तवाड़ में एक अन्य मुठभेड़ में चार जवान घायल हो गए. सुरक्षा बलों ने आज एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही. किश्तवाड़ के चटरू में सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में अभियान शुरू करने के बाद गोलीबारी शुरू हुई. व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि भीषण गोलीबारी में चार जवान घायल हो गए. भुठभेड़ अभी भी जारी है.

Based on the intelligence inputs, a joint operation with J&K Police was launched in area Chatroo at #Kishtwar.

A contact was established and scout leading the patrol exchanged heavy volume of fire with the terrorists at 1530 hrs.

In the ensuing firefight four army personnel… pic.twitter.com/1KJn3M8UBo