वार्डन पर किया हथौड़े से किया हमला, आंध्र प्रदेश की जेल से भागे दो कैदी

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की चोडावरम उप-जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं. कैदी नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामूके के जेल से भागने की सारी घटना कैमरे में कैद हो गई और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है, बताया जा रहा है कि रसोई में ड्यूटी पर तैनात नक्का रविकुमार ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया और फरार हो गया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जेल की रसोई में काम कर रहे नक्का रविकुमार ने अचानक एक मुख्य वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दिया. मुख्य वार्डन ने नक्का रविकुमार को रोकने की काफी कोशिश भी की. लेकिन सिर पर हथौड़ा लगने से वो जमीन पर गिर गए.

इसके बाद जेल में अफरा-तफरी मच गई और इसी दौरान नक्का रविकुमार वार्डन की चाबियां छीनकर परिसर से भागने में कामयाब रहा. मौके का फायदा उठाकर, एक अन्य कैदी, बेजवाड़ा रामू, जो रसोई में ही था, वो भी जेल से भाग निकला.

तलाश में जुटी पुलिस

नक्का रविकुमार पेंशन राशि के गबन के एक मामले में जेल में था जबकि बेजवाड़ा रामू पर चोरी का आरोप था. जेल अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुहिन सिन्हा ने बताया कि विशेष टीमें गठित की गई हैं. दोनों फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. सिन्हा ने कहा हमारी टीमें उनकी तलाश कर रही हैं. वे पैदल हैं. किसी गाड़ी से नहीं भागे हैं. इसलिए हम तलाश कर रहे हैं. दोनों रिमांड कैदी हैं. हथौड़ा कैसे और कहां से मिला, इसकी जांच अभी की जा रही है.