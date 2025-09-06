विज्ञापन
विशेष लिंक

वार्डन पर किया हथौड़े से किया हमला, आंध्र प्रदेश की जेल से भागे दो कैदी

जेल अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुहिन सिन्हा ने बताया कि विशेष टीमें गठित की गई हैं. दोनों फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वार्डन पर किया हथौड़े से किया हमला, आंध्र प्रदेश की जेल से भागे दो कैदी
कैदी के पास हथौड़ा कैसे और कहां से मिला, इसकी जांच अभी की जा रही है.
  • आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की एक जेल से दो कैदी नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामू फरार हो गए हैं.
  • नक्का रविकुमार ने जेल की रसोई में ड्यूटी के दौरान मुख्य वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दिया.
  • बेजवाड़ा रामू भी मौके का फायदा उठाकर जेल परिसर से फरार हो गया, दोनों की तलाश की जा रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अनकापल्ली:

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की चोडावरम उप-जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं. कैदी नक्का रविकुमार और बेजवाड़ा रामूके के जेल से भागने की सारी घटना कैमरे में कैद हो गई और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है, बताया जा रहा है कि  रसोई में ड्यूटी पर तैनात नक्का रविकुमार ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया और फरार हो गया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जेल की रसोई में काम कर रहे नक्का रविकुमार ने अचानक एक मुख्य वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दिया. मुख्य वार्डन ने नक्का रविकुमार को रोकने की काफी कोशिश भी की. लेकिन सिर पर हथौड़ा लगने से वो जमीन पर गिर गए.

इसके बाद जेल में अफरा-तफरी मच गई और इसी दौरान नक्का रविकुमार वार्डन की चाबियां छीनकर परिसर से भागने में कामयाब रहा. मौके का फायदा उठाकर, एक अन्य कैदी, बेजवाड़ा रामू, जो रसोई में ही था, वो भी जेल से भाग निकला.

तलाश में जुटी पुलिस

नक्का रविकुमार पेंशन राशि के गबन के एक मामले में जेल में था जबकि बेजवाड़ा रामू पर चोरी का आरोप था. जेल अधिकारियों ने तुरंत आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुहिन सिन्हा ने बताया कि विशेष टीमें गठित की गई हैं. दोनों फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं.  सिन्हा ने कहा हमारी टीमें उनकी तलाश कर रही हैं. वे पैदल हैं. किसी गाड़ी से नहीं भागे हैं. इसलिए हम तलाश कर रहे हैं. दोनों रिमांड कैदी हैं. हथौड़ा कैसे और कहां से मिला, इसकी जांच अभी की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Two Prisoners Escape Jail, Andhra Pradesh Jail, Attacking Warden With Hammer
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com