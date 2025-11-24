विज्ञापन
बागपत की बारात में किस्मत का बेरहम खेल, घुड़चढ़ी से पहले ट्रक के कुचलने से दूल्हे की मौत

बागपत में शादी की खुशियां उस वक्त मौत के मातम में बदल गईं, जब घुड़चढ़ी से पहले तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद शादी का घर चीख-पुकार से गूंज उठा, पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है.

बागपत की बारात में किस्मत का बेरहम खेल, घुड़चढ़ी से पहले ट्रक के कुचलने से दूल्हे की मौत
  • बागपत के सरूरपुर गांव में शादी के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे सुबोध को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई
  • सुबोध का बारात पंचायत घर में रुकी थी जहां नाश्ता हो रहा था और घुड़चढ़ी की तैयारी चल रही थी
  • हादसे के बाद दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया
बागपत:

यूपी के बागपत में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब घुड़चढ़ी से ठीक पहले तेज रफ्तार वाहन ने दूल्हे को कुचल दिया. दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई और शादी के घर में चीख-पुकार मच गई. यूपी के बागपत में ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब घुड़चढ़ी से पहले ही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दूल्हे को बुरी तरह कुचल दिया. दूल्हे और दुल्हन के परिवार में जहां थोड़ी देर पहले लोग खुशियों में झूम रहे थे, वहां एक ही झटके में मौत का मातम पसर गया और हर तरफ सन्नाटा छा गया.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

पिचौकरा गांव के सुबोध की बारात रविवार शाम बागपत के सरूरपुर गांव पहुंची थी. पंचायत घर में बारात रुकी, जहां नाश्ता-खाना हुआ, ढोल-नगाड़े बज रहे थे और घराती–बाराती नाचते-गाते घुड़चढ़ी की तैयारी कर रहे थे. हर तरफ बस खुशी ही खुशी थी. इसी दौरान रात करीब 11 बजे अचानक सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने दूल्हे को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक दूल्हे को कई मीटर तक घसीटता हुआ आगे ले गया और फिर फरार हो गया. हादसा इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, मौके पर चीख-पुकार मच गई.

फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस

बाराती और घराती दुल्हे को लेकर तुरंत आस्था हॉस्पिटल पहुंचे फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन डॉक्टरों ने सुबोध को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही बिनौली थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस हाईवे और आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही हैं, जांच और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दूल्हे और दुल्हन के घर में मातम

इधर, दुल्हन पक्ष का भी बुरा हाल है. सुबोध घर का इकलौता बेटा था जिस घर में कुछ घंटे पहले हंसी-ठिठोली हो रही थी. अब वहां सिर्फ सन्नाटा और मातम पसरा है. दुल्हन सदमे में है और परिवार बार-बार बस एक ही सवाल पूछ रहा है. आखिर किस्मत ने इतनी बड़ी बेरहमी क्यों दिखाई. खुशियों से भरी बारात में हुई मौत की इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है. पुलिस ट्रक और उसके चालक की तलाश में जुटी है. दूल्हे के परिजन के सुखपाल सिंह ने बताया कि, सरूरपुर शादी में आए थे. दूल्हे को उल्टी लगी और दुल्हा गाड़ी से उतरकर उल्टी करने लगा. सामने से आ रहे तेज वाहन ने कुचल दिया.

डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे हमारे पास बिनौली ब्लॉक से सुबोध नाम के युवक की एक डेढ़ बॉडी आई थी. रात में शादी थी, और उस शादी के वो दुल्हा था और उनकी रोड एक्सिडेंट में मौत हुई हैं. जानकारी में आया हैं सुबोध फिजियोथेरेपिस्ट थे.

