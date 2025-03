भारत में असम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशी भेजे गए वापस

बांग्‍लादेश में जब से शेख हसीना की सत्‍ता गई है, तब से वहां माहौल काफी खराब है. कई लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में अवैध तरीके से घुस रहे हैं. भारत में बांग्‍लादेशियों की घुसपैठ की कोशिश सबसे ज्‍यादा हो रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने मंगलवार को बताया कि श्रीभूमि जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ कर रहे दो बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया.

असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई. भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी कड़ी निगरानी जारी रखते हुए श्रीभूमि पुलिस ने बांग्लादेश के दो नागरिकों को पकड़ा और उन्हें वापस खदेड़ दिया.'

Stern action against illegal infiltration.



Continuing with their strict vigil along the Indo-Bangladesh border, @sribhumipolice intercepted 2 Bangladeshi nationals and pushed them back.



🇧🇩Irfan Khan

🇧🇩Nurul Afsar



This strict monitoring by @assampolice will continue. Good job. pic.twitter.com/EkIokqODjF