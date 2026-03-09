क्या मायने नहीं रखता, पत्नी या शादी...TVK कार्यकर्ता ने साउथ के सुपरस्टार विजय से पूछ लिया ये सवाल

तमिलनाडु में अभिनेता‑से‑नेता बने विजय और उनकी निजी जिंदगी को लेकर जारी विवाद के बीच तमिलगा वेट्टी कझगम (TVK) की एक महिला कार्यकर्ता ने खुले मंच पर विजय की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. TVK से जुड़ी रंजना नचियार, जिन्होंने लगभग एक साल पहले बीजेपी छोड़कर इस पार्टी का दामन थामा था, उन्होंने महिला दिवस पर एक संदेश जारी कर विजय के बयान को “गलत संदेश देने वाला” करार दिया. दरअसल विजय ने TVK के महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित किया था. इसी मंच से उन्होंने तलाक विवाद पर सीधा जिक्र न करते हुए कहा कि हाल में हुई घटनाओं को मैं संभाल लूंगा, आहत मत होइए. इसकी कोई कीमत नहीं है. हमें सिर्फ सार्वजनिक मुद्दों की परवाह करनी चाहिए.

विजय का यह बयान उस समय आया जब मीडिया में लगातार यह खबर चल रही थी कि उनकी पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू की एक अदालत में तलाक की याचिका दायर की है. इसके साथ ही विजय के चेन्नई में एक शादी समारोह में अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ शामिल होने की तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिससे सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार और गर्म हो गया.

रंजना नचियार ने उठाए सवाल— “क्या आपकी पत्नी या विवाह बेकार है?”

विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रंजना नचियार ने तीखा सवाल पूछा कि जब आपने कहा कि ‘यह किसी लायक नहीं', तो आपका मतलब क्या था, नेता? क्या आपकी पत्नी लायक नहीं? या आपका विवाह?” उन्होंने यह भी कहा कि विजय एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं अपनी निजी जिंदगी से जुड़े मामलों पर ऐसे बयान देकर वह विरोधाभासी संदेश दे रहे हैं. रंजना ने कहा कि जब एक नेता घरेलू कल्याण योजनाओं की बात करता है और दूसरी ओर उसकी अपनी पत्नी अदालत से अपने घर में प्रवेश की अनुमति मांग रही हो, तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है.

संगीता ने याचिका में शादी को बताया ‘कागज पर चल रही शादी'

NDTV के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि संगीता द्वारा दायर याचिका में विवाह को सिर्फ “कागजों पर बचा हुआ रिश्ता” बताया गया है. याचिका में भावनात्मक पीड़ा, अपमान और लंबे समय से उपेक्षा का जिक्र किया गया है. साल 1998 में यूके में शादी करने वाले विजय और संगीता ने 1999 में भारत में दोबारा अपने विवाह का संस्कार करवाया था, उनके दो बच्चे हैं. संगीता ने अदालत से स्थायी भरण‑पोषण, वैवाहिक घर में रहने का अधिकार और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इन‑कैमरा सुनवाई की मांग की है.

“नेता के शब्द सिर्फ परिवार नहीं, समाज पर भी असर डालते हैं”

रंजना ने कहा कि एक राजनीतिक नेता की भाषा सिर्फ उसकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के युवा, खासकर सोशल मीडिया पर सक्रिय जेन‑जी को प्रभाव में लेते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि नेताओं की लापरवाह टिप्पणी रिश्तों और विवाह के प्रति युवाओं में गलत सोच पैदा कर सकती है. रंजना नचियार के बयान पर अब तक विजय या तमिलगा वेत्रि कझगम की नेतृत्व टीम की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.