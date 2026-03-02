विज्ञापन
पत्नी संगीता के साथ तलाक की खबरों के बीच थलपति विजय ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- जीत पक्की है

तलाक की खबरों के बीच एक्टर विजय ने सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया.

पत्नी संगीता के साथ तलाक की खबरों के बीच थलपति विजय ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- जीत पक्की है
तलाक की खबरों के बीच थलपति विजय ने शेयर किया पहला पोस्ट
नई दिल्ली:

सुपरस्टार विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम अपने तलाक को लेकर चर्चा में हैं. दोनों ने हाल ही में चेंगलपट्टू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है. इसके कुछ दिनों बाद एक्टर-पॉलिटिशियन विजय ने सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया. सोमवार को विजय ने X (पहले ट्विटर) पर तमिलनाडु और पुडुचेरी के उन स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दीं जो अपनी क्लास 12 की पब्लिक परीक्षा दे रहे हैं. तमिल में लिखते हुए, उन्होंने कहा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं क्लास की पब्लिक परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों को दिल से शुभकामनाएं.

उन्होंने आगे कहा, आप सभी जो कल एक खुशहाल समाज बनाने के लिए तैयार हैं, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर और हिम्मत के इस परीक्षा दें. हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़ने की एडवांस शुभकामनाएं! केवल अच्छा ही होगा! जीत पक्की है!  ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, TN HSE +2 परीक्षाएं 2 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जा रही हैं.

विजय का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब उनकी पर्सनल लाइफ उथल पुथल मची है.संगीता सोरनालिंगम ने हाल ही में अपनी शादी खत्म करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है. PTI के मुताबिक, अपनी पिटीशन में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अप्रैल 2021 में पता चला कि विजय एक फीमेल को-स्टार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थे. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें "गहरा इमोशनल दर्द और मेंटल तकलीफ हुई, जो धोखा और शादी के भरोसे का उल्लंघन है."

शादी को पूरी तरह से टूटा हुआ बताते हुए संगीता ने शादी खत्म करने के आदेश के साथ-साथ विजय की इनकम और सोशल स्टेटस के हिसाब से परमानेंट एलिमनी की मांग की है. उन्होंने याचिका के निपटारे तक नीलांकरई में अपने ससुराल में रहने का अधिकार भी मांगा है या, इसके बजाय, बराबर का घर दिया जाए.

विजय को फैंस थलपति विजय कहते हैं.  वह तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं. आने वाले महीनों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, ऐसे में तलाक की याचिका ने लोगों का ध्यान खींचा है. एक्टर ने जुलाई 1998 में यूनाइटेड किंगडम में संकगीता से शादी की थी.

68 फिल्मों में काम करने के बाद, विजय से उम्मीद थी कि वह अपने 69वें प्रोजेक्ट, जन नायकन के बाद सिनेमा से दूर होकर अपने पॉलिटिकल करियर पर पूरा फोकस करेंगे. हालांकि, फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है और अभी सेंसरशिप से जुड़ी देरी का सामना कर रही है.
 

